‘Ciao Ciao Milan, me ne vado in Premier League’: un altro top player sfugge ai rossoneri | Se ne vanno tutti

I tifosi rossoneri sono nello sgomento più totale. Nessuno si sarebbe aspettato un addio così improvviso: ora la società deve rimediare.

Il Milan sicuramente deve risollevarsi e dimostrare la sua forza nel prossimo campionato. È definitivamente concluso il ciclo di Stefano Pioli, e con ogni probabilità la guida tecnica della squadra sarà affidata a un ex allenatore italiano, ovvero Fonseca, già alla guida della Roma in passato.

Il presidente cercherà sicuramente di apportare nuovi acquisti alla squadra, anche se è improbabile che si ripeta l’ampio numero di acquisti della passata stagione. Le condizioni fisiche di alcuni giocatori sono state così precarie all’inizio da costringere il tecnico a convocare giovani dalla Primavera per affrontare le emergenze.

Il nuovo tecnico dovrà essere consapevole che non sono ammessi passi falsi. La stagione appena conclusa è stata a tratti anonima per il Milan, che non è riuscito a competere con l’Inter per lo Scudetto, è stato eliminato dalla fase a gironi di Champions League e ha subito una dura eliminazione in Europa League contro la Roma.

I tifosi hanno molto da rimproverare alla società e sarà necessario lavorare duramente per ritornare ai successi. La presenza, ormai da diversi mesi, di Zlatan Ibrahimović tra i dirigenti dà ulteriore peso alla volontà di creare un nuovo ciclo vincente.

Theo e Leao

Nonostante le avversarie temibili come l’Inter campione d’Italia, la Juventus targata Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, Ibrahimović è convinto che il Milan possa tornare al vertice. Tra i giocatori del Milan, Theo Hernández e Rafael Leão sono particolarmente ambiziosi.

Hernández, terzino della Nazionale francese, vuole garanzie dalla società per il futuro, mentre Leão vuole un compagno di reparto degno del predecessore Giroud. Potrebbe essere Joshua Zirkzee del Bologna il nuovo bomber del Milan? Il nome del forte attaccante del Bologna potrebbe essere più che una semplice suggestione.

Gimenez fuori dai piani?

È una possibilità, considerando che un obiettivo del Milan, Santiago Gimenez, potrebbe lasciare il club del Feyenoord per motivi tecnici e personali e approdare in Premier League, con il Liverpool che sembra interessato al forte attaccante messicano.

Ciò quindi potrebbe indurre i rossoneri a spostare le proprie mire su altri nomi. Non è detto, però, che la società felsinea possa privarsi così a cuor leggero del giovane olandese. C’è quindi chi ipotizza che la vera soluzione del Milan possa venire probabilmente dall’estero.