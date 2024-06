‘Per te firmo in bianco’: Conte porta a Napoli la prima stella | Dalla Premier lo segue a occhi chiusi

Il nuovo tecnico degli azzurri è pronto alla rivoluzione in rosa. Già trovato un accordo importante col suo pupillo di sempre.

Finalmente i tifosi del Napoli possono iniziare a vedere con ottimismo la nuova stagione calcistica grazie alla scelta del nuovo allenatore: Antonio Conte. Il tecnico pugliese è pronto a riprendersi i grandi successi in Serie A come avvenuto in passato con Inter e Juventus.

Il carisma dell’allenatore è sicuramente quello che serve a una piazza frastornata e distratta da un’annata estremamente deficitaria. Il 10º posto in classifica non ha fatto altro che mandare in tilt l’ambiente, comportando il transito di ben tre allenatori nella squadra partenopea.

Dopo l’avvio di Luciano Spalletti, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dovuto richiedere l’aiuto di Rudi Garcia in primis, e poi di Walter Mazzarri e Ciccio Calzona in seguito. La stagione così deficitaria degli azzurri si è percepita ancora di più soprattutto quando, nelle ultime partite, si è verificato un vero e proprio crollo fisico e mentale nel voler cercare di agguantare un posto utile in Conference League.

I tifosi, che hanno percepito questo malessere e soprattutto questa mancanza di stimoli, ora pretendono il massimo non solo dai calciatori presenti in rosa ma anche dal presidente. Conte infatti non è un allenatore che si accontenta di avere i giocatori già presenti, ma richiede un intervento tecnico immediato per far sì che possa dare un’impronta importante alla squadra.

Lukaku e Chiesa

A tal proposito, va detto che sembra che gli azzurri abbiano già messo sul taccuino del nuovo direttore sportivo Manna alcuni nomi che all’allenatore pugliese piacciono e non poco. In modo particolare, infatti, nei giorni scorsi si è parlato del belga Romelu Lukaku, che ha già avuto all’Inter, dove si è dimostrato estremamente utile alla causa.

Tra gli altri pupilli dell’allenatore sarebbe il caso di menzionare anche Federico Chiesa, che però la Juve cederebbe solo dinanzi a un’offerta economica importante o a una contropartita tecnica di alto livello. Giovanni Di Lorenzo, però, che ha un contratto ancora pluriennale con gli azzurri, difficilmente sembra poter andar via e raggiungere Torino, in quanto l’allenatore punta molto su di lui.

Højbjerg nel mirino

Ma ora, sembra proprio che ci sia un altro giocatore nel mirino degli azzurri che Conte ha già allenato in passato: parliamo del centrocampista del Tottenham Højbjerg, che sembrerebbe essere il sostituto ideale del polacco Zieliński, giunto ormai all’Inter di Simone Inzaghi.

La notizia, riportata da Il Corriere dello Sport, potrebbe concretizzarsi soprattutto se il nuovo allenatore vorrà puntellare sin da subito la rosa con colpi orchestrati alla perfezione. Tra poche settimane scopriremo tutti i dettagli.