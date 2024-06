‘Resta con me, vinciamo tutto’: Conte lo rinchiude a Castelvolturno | Tutte le offerte per lui verranno rifiutate

Il nuovo tecnico del Napoli punta tutto su di lui. Il presidente è riuscito a trattenerlo con non poca fatica: ecco tutte le cifre.

Ormai siamo veramente ai dettagli e sembra proprio che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Il tecnico pugliese, dopo aver allenato Inter e Juventus in Italia, è pronto per tornare alla guida tecnica di una squadra così importante e blasonata per riportarla ai fasti che merita.

Infatti, va detto che la società partenopea, dopo aver vinto lo Scudetto nella stagione 2022-2023, ha chiuso quest’annata in maniera deficitaria, accontentandosi del 10º posto. Il presidente Aurelio De Laurentiis, durante questa stagione, è stato costretto a cambiare ben tre allenatori.

Dopo le dimissioni rassegnate da Luciano Spalletti, è stato tesserato Rudi Garcia, che in Italia aveva già guidato la Roma, ma che però, dopo il match casalingo contro l’Empoli, è stato costretto a lasciare la panchina per decisione del patron azzurro.

Dopo di lui è tornato Walter Mazzarri dopo ben 10 anni anche se, purtroppo, gli esiti non sono stati quelli sperati e, il suo rientro partenopeo è durato meno del previsto con risultati altalenanti e poco incisivi.

Il valzer in panchina

Per concludere questa annata, il presidente si è affidato a un fedelissimo di Maurizio Sarri del passato, ovvero Francesco Calzona. Quest’ultimo, nonché commissario della Nazionale slovacca, ha accettato la proposta di ritornare alle pendici del Vesuvio anche se la situazione non è stata rosea. I giocatori non hanno saputo dimostrare quanto di buono avevano già fatto nella passata stagione.

Ora però, sembra proprio che, qualora dovesse sedersi Antonio Conte sulla panchina del Napoli, si stia già ragionando su quelli che devono essere gli obiettivi del futuro. Ancor prima di parlare del calciomercato in entrata, l’allenatore vuole delle garanzie affinché alcuni giocatori cardine possano restare e continuare a far bene nella società azzurra.

Kvara e Lukaku, nuova coppia d’attacco?

Tra questi, però, va detto che Victor Osimhen ormai è promesso sposo al Paris Saint-Germain e il trasferimento dovrebbe portare nelle casse azzurre ben 120 milioni di euro. Sebbene per il bomber nigeriano non ci sia nulla da fare e dovrà andare via dal capoluogo campano, c’è un altro giocatore che Conte non vuole assolutamente lasciare andare. Stiamo parlando del georgiano Khvicha Kvaratskhelia che potrebbe fare le fortune azzurre nel prossimo campionato diventando un vero e proprio leader del reparto offensivo. Secondo l’Equipe il Napoli avrebbe rifiutato un’offerta del PSG.

Se dovesse continuare la sua permanenza in azzurro, c’è anche da immaginare che possa aggiungere un bomber tanto apprezzato dall’allenatore ovvero il belga Romelu Lukaku che lascerebbe definitivamente il Chelsea ma questa volta non con la formula del prestito ma a titolo definitivo. I tifosi azzurri sono già in trepidante attesa perché sono sicuri che finalmente si potrà respirare aria di calcio vero in quel di Napoli.