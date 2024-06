Rabiot, niente rinnovo | Scelta la nuova squadra: lo hanno convinto i compagni in nazionale

Rabiot sempre più lontano dalla Juventus, il centrocampista vorrebbe proseguire altrove ma restare in Serie A

Il rinnovo di Adrien Rabiot alla Juventus è sempre più difficile. Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha proposto al centrocampista un contratto biennale a 7 milioni di euro con l’opzione per il terzo, chiedendo di avere una risposta entro il 30 giugno, giorno in cui scade l’attuale contratto che il francese ha con il club di Torino.

Questa risposta tarda ad arrivare e il giocatore avrebbe fatto sapere di volere decidere il proprio futuro dopo la fine degli Europei che sta disputando con la sua Nazionale in Germania, impegnata tra qualche giorno negli ottavi dopo un girone eliminatorio concluso al secondo posto e con prestazioni deludenti.

Thiago Motta ha fatto sapere di avere piacere a poterlo allenare la prossima stagione ma probabilmente non avrà l’occasione dato che le volontà di Rabiot, e della mamma agente Veronique, sembrano essere quelle di cambiare casacca.

La Juventus rischia di perdere a zero uno dei suoi giocatori più talentuosi, in un reparto che è già a corto di qualità e che avrà bisogno di alcuni importanti innesti per migliorare il tasso tecnico e la circolazione della palla.

Anche il Milan ha nel mirino Rabiot, può prendere il posto di Bennacer

Sulle tracce di Rabiot ci sarebbero il Real Madrid, in cerca di un erede di Toni Kroos, e nelle ultime ore il Milan. I rossoneri cercano pedine utili allo scacchiere tattico di Fonseca, con Bennacer non certo di restare dato che alcuni club sauditi sono interessati all’algerino che guadagna 4 milioni più bonus ed è legato al Diavolo fino al 2027.

Oltre a Youssouf Fofana che ha caratteristiche da incontrista mancanti nella rosa rossonera e che il Monaco cede per circa milioni, si studia con attenzione la pista che porta a Rabiot.

Il futuro di Rabiot, l’agente ha avviato i contatti con il Milan

Per il classe 1995 si presenterebbe quindi l’opportunità di rimanere in Serie A e di avere un posto da titolare nei rossoneri. La dirigenza avrebbe già avviato i contatti con la madre per capire le cifre dell’operazione.

L’agente lavora sotto traccia mentre il figlio è intento a disputare un buon Europeo con la Francia, tra le candidate alla vittoria. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire dove giocherà Rabiot, un talento che è in grado di unire pericolosità offensiva, dinamismo e solidità in mezzo al campo.