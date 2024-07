Se n’è andato senza salutare i compagni: il Newcastle preleva un altro azzurro | A tremare stavolta è la Juve

Il Newcastle torna a bussare alle porte della Serie A, il nuovo obiettivo dei Magpies è un giocatore della Juventus

Lo scorso luglio il Newcastle acquistò per ben 65 milioni più bonus Sandro Tonali, centrocampista del Milan e tra i migliori registi del campionato italiano. Un addio che i tifosi rossoneri hanno appreso con dispiacere, dato il forte attaccamento alla maglia del giocatore che ha dovuto accettare il pressing della società che voleva sfruttare questa corposa offerta per finanziare il mercato in entrata.

Così è stato e la mediana del Milan è stata rinnovata con innesti di prospettiva che hanno rifondato il reparto, dall’olandese Reijnders a Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea insieme all’americano Pulisic.

Per Tonali un’esperienza in Premier League che è durata molto poco visto che è stato squalificato a fine settembre per calcioscommesse e costretto a saltare la stagione appena conclusa.

Nonostante questa parentesi spiacevole il Newcastle ci riprova e torna a bussare alle porte della Serie A, stavolta per ingaggiare un giocatore della Juventus.

Il Newcastle pensa a Federico Gatti per la difesa, la Juventus attende l’offerta

I Magpies sono infatti pronti a fare un’offerta per Federico Gatti, adesso impegnato all’Europeo con l’Italia. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto 30 milioni per convincere Cristiano Giuntoli che sta seriamente pensando di accettare.

Con questa cessione i bianconeri avrebbero la possibilità di aumentare il pressing per Riccardo Calafiori, fortemente voluto da Thiago Motta che lo ha allenato e fatto maturare a Bologna. Da sottolineare il rinnovo di Daniele Rugani, oltre alla conferma di capitan Danilo e di Gleison Bremer.

Non solo Calafiori, i piani della Juventus per la difesa

Non è da dimenticare la pista che conduce a Jakub Kiwior dell’Arsenal, con la speranza di un’apertura da parte dei Gunners nei confronti di un prestito del polacco, e quella che porta a Jean-Clair Todibo del Nizza, mentre per la fascia piacciono molto Giovanni Di Lorenzo ed Alessandro Florenzi, messo sul mercato dal Milan nonostante l’ottima annata disputata con i rossoneri.

Il preferito resta comunque Calafiori, protagonista del girone eliminatorio con l’assist decisivo fornito a Mattia Zaccagni per la rete che è valsa la qualificazione in extremis per gli ottavi di finale. Grande sicurezza e padronanza del pallone per un 22enne che ha debuttato in una competizione internazionale senza alcuna paura, guidando con disinvoltura il reparto arretrato insieme ad Alessandro Bastoni.