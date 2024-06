Giuntoli ci risiamo, Thiago Motta è una furia: ‘Se non lo prendete strappo il contratto’ | Allegri furioso bis

Thiago Motta ha posto come paletto obbligatorio di questa sessione di mercato l’acquisto di un giocatore in particolare, ecco quale

C’è grande attesa e curiosità per la nuova gestione di Thiago Motta che subentra all’esonerato Max Allegri alla guida della Juventus. Per i bianconeri è arrivato il momento di tornare a competere per la vittoria come la storia gloriosa del club impone. Dopo un triennio di assestamento, condito anche da una crisi societaria e da alcune squalifiche che hanno inficiato sul tasso tecnico dell’organico, adesso le scuse stanno a zero.

Per colmare il gap con i Campioni d’Italia dell’Inter servirà però una campagna acquisti di alto livello, con Cristiano Giuntoli chiamato a fare gli straordinari e a rinforzare tutti i reparti con innesti mirati.

Le idee sono però chiare, quelle di investire sui giovani e anche sugli italiani. Infatti la difesa sarà puntellata con giocatori del nostro Paese come Michele Di Gregorio che sarà il nuovo numero 1, una promozione meritata dopo due ottime stagioni tra i pali del Monza.

Gli obiettivi del reparto arretrato sono invece Riccardo Calafiori, la cui operazione si complica data la resistenza del Bologna e il probabile inserimento del Real Madrid, e Giovanni Di Lorenzo, in rottura con il Napoli.

Motta è stato chiaro, vuole a tutti i costi un top player

Per Motta, stando a quanto riporta Tuttosport, la prima priorità è rappresentata dalle cessioni che dovranno essere in grado di garantire un tesoretto e di sfoltire la rosa ma soprattutto l’acquisto, ritenuto essenziale di un top player in mezzo al campo.

Il suo nome è quello che ormai da più di un mese circola in orbita Juventus, cioè l’olandese Teun Koopmeiners, con l’Atalanta che potrebbe accettare la contropartita tecnica di Huijsen, valutato dai bianconeri 30 milioni, una cifra che consentirebbe di ammortizzare l’alto costo del cartellino del regista Orange.

Le mosse della Juventus a centrocampo, chi arriva e chi se ne va

Quasi fatta anche per Douglas Luiz dell’Aston Villa, pronto ad approdare alla Continassa per 25 milioni, grazie a Barrenechea e Iling Junior che faranno il percorso inverso, proseguendo le loro carriere in Premier League.

A centrocampo si ripartirà poi da Nicolò Fagioli che si è mostrato subito in palla di ritorno dalla squalifica per calcioscommesse, tanto da essere convocato per gli Europei, mentre è sempre più vicino l’addio di Adrien Rabiot che non ha ancora accettato la proposta di un rinnovo a circa sette milioni netti a stagione.