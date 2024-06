Giuntoli si arrende al Real Madrid: Ancelotti fa spesa dalla Juve | ‘Stipendio raddoppiato e maglia da titolare subito’

Il Real Madrid è molto interessato a un giocatore della Juventus, i bianconeri rischiano di perderlo a zero

Il Real Madrid ha da poco annunciato l’ingaggio di un parametro zero dalla classe sopraffina come Mbappè, infortunatosi al naso nella gara d’esordio con la Nazionale francese agli Europei ma che sarà la ciliegina sulla torta di un reparto offensivo già ricca di stelle come Bellingham, Vinicius e Rodrygo.

I campioni d’Europa continueranno la luna di miele con Carlo Ancelotti dopo aver conquistato l’ennesima Champions League e la Liga. Per il tecnico italiano nuovi trofei che si aggiungono a una bacheca densa di vittorie.

Blancos che dovranno fare a meno di un metronomo della mediana come Toni Kroos che ha deciso di ritirarsi a 34 anni dal calcio giocato con l’ultima danza che sta affrontando con la Germania, padrona di casa degli Europei.

Ultima stagione invece, la prossima, per Luka Modric che sarà ancora il regista del Real che cerca comunque dei nuovi volti a centrocampo, uno dei quali milita in A e nella Juventus.

Rabiot nel mirino del Real Madrid, la Juventus attende di capire le volontà del francese

Questo è Adrien Rabiot, il cui contratto con i bianconeri scade il 30 giugno. Il transalpino ha ricevuto da Cristiano Giuntoli una proposta di un biennale con conferma dell’attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro netti, ma sta prendendo tempo per dare una risposta.

Real Madrid che ha una colonia di connazionali in rosa come Camavinga, Mendy e Tchouameni e che dal primo luglio potrebbe comprendere anche il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Psg e che ha già avuto Carlo Ancelotti come allenatore quando ancora giocava nella capitale francese.

Le parole di Rabiot nei confronti di Ancelotti, la permanenza alla Juventus si complica

Rabiot che qualche mese fa, ai microfoni di Dazn, ha speso parole molto belle sul suo ex tecnico: “Mi sono trovato molto bene con Ancelotti, mi veniva a vedere quando giocavo con l’Under 19 e chiedeva lui stesso agli allenatori di farmi allenare con loro: avevo 17 anni, mi ha aiutato tantissimo“.

Per il classe 1995 il bivio della sua carriera, certo di avere più chance di un posto da titolare se restasse alla Continassa. Thiago Motta ha dato l’okay riguardo all’eventuale conferma dell’ala e adesso la palla passa tutta al giocatore e alla mamma agente, anche se il futuro sarà svelato con ogni probabilità al termine degli Europei.