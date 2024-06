Thiago Motta pesca dal Milan: Ibra si toglie un peso e incassa la plusvalenza | In bianconero dal primo giorno di ritiro

La Juventus sta per ingaggiare un giocatore che il Milan non ritiene al centro del nuovo ciclo targato Fonseca, soddisfatti entrambi i club

Il mercato della Juventus prosegue tra realismo e sogni. Cristiano Giuntoli sa di dover dimostrare molto in questa campagna acquisti ma che allo stesso tempo i bianconeri non avranno un budget importante da investire per rinforzare l’organico in vista del ritorno in Champions League e dell’inizio di un nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina.

E così il direttore sportivo della Vecchia Signora sta studiando come portare a casa dei colpi senza poter spendere troppo e le ipotesi spingono verso degli scambi con indennizzi economici inferiori.

Contropartite tecniche che potranno agevolare il compito di Giuntoli, come nel caso di Weston McKennie che sta per firmare con l’Aston Villa e consentire alla Juventus di poter ingaggiare Douglas Luiz che aveva altrimenti un costo eccessivo del cartellino.

Discorso analogo riguarda Teun Koopmeiners che arriverà a vestire la maglia bianconera solo se l’Atalanta accetterà di ricevere in cambio le prestazioni di Matias Soulè, profilo molto gradito a Gian Piero Gasperini ma che nelle ultime ore è finito nel mirino anche della Lazio.

Un colpo low cost in vista per la Juventus, garantisce mister Thiago Motta

Per la trequarti non è da escludere che come innesto la Juventus viri su Alexis Saelemaekers che Thiago Motta ha valorizzato a Bologna, giocatore molto apprezzato per la sua duttilità tecnica e capacità di mettersi a servizio della squadra.

Gli emiliani non lo hanno riscattato e il Milan non ha intenzione di trattenerlo. I rossoneri hanno chiesto 11 milioni mentre la prima offerta della Juventus è di 8, ci sono comunque i presupposti per chiudere per la gioia di entrambi i club.

Il punto sui colpi in entrata nell’attacco della Juventus

Le mosse in attacco proseguono con altri due nomi accostati ai bianconeri. Il primo è la punta del Genoa Albert Gudmundsson, nel mirino anche dell’Inter che al momento è in vantaggio. Altro testa a testa tra Giuntoli e Marotta e stavolta i nerazzurri possono avere la meglio.

Ancora in stand-by invece Greenwood, esterno inglese 22enne che si è rilanciato in Liga con la maglia del Getafe ma con il Manchester United che continua a chiedere una cifra eccessiva, intorno ai 35 milioni, data la scadenza del suo contratto con i Red Devils il prossimo anno.