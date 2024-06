Il colpo di Giuntoli rimane in canna: Mourinho se lo porta in Turchia | Juventus beffata

Per molti era fatta, ma ora il colpo di Giuntoli rischia di restare in canna. Mourinho se lo porta in Turchia?

Nonostante il Campionato europeo 2024 sia iniziato ormai da più di una settimana, molte squadre di club stanno comunque cercando di programmare la prossima stagione. Non si ferma quindi il corteggiamento nei confronti di molti giocatori presenti con le proprie nazionali in Germania e non è quindi escluso assistere a dei veri e propri colpi di mercato nei prossimi giorni.

Si parla molto, infatti, delle squadre italiane – prima su tutte Juventus, Napoli e Roma – impegnate ad una vera rifondazione che passerà soprattutto dal calciomercato. La scorsa settimana è stata protagonista la società di Torino, intenzionata ad effettuare anche un colpo in attacco, ma potrebbe esserci presto un colpo di scena.

Se fino ad alcune ore fa, infatti, era stato dato per fatto, il colpo di Giuntoli potrebbe restare in canna, beffato all’ultimo minuto. Alcuni giornali, infatti, sono sicuri: José Mourinho porterà il giocatore con sé in Turchia. Vediamo di chi si tratta e perché sarebbe un colpo durissimo per la Juve.

Morata vicino al Fenerbahce?

Alvaro Morata sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Fenerbahce. A riportarlo è la stampa turca, sicura di un rapido accordo tra l’Atletico Madrid e la società turca. Un ruolo fondamentale potrebbe averlo ricoperto il neo allenatore dei gialloblù, Josè Mourinho. L’attaccante classe 1992, infatti, sembra poter voler seguire la nuova avventura del tecnico portoghese.

Secondo quanto riportato da “Fanatik”, il giocatore spagnolo è ormai al centro delle attenzioni della squadra turca, che non vuole mollare il centravanti della nazionale spagnola. La società sarebbe infatti prontissima a rispondere alle esigenze di Mourinho, il quale avrebbe chiesto una punta di esperienza e qualità internazionale.

Colpo fallito per Giuntoli?

Nelle ultime ore la voce di un possibile (il secondo) ritorno di Morata alla Juventus si era fatto sempre più insistente, grazie anche agli indizi social pubblicati nell’ultima settimana. La duttilità di Morata sembrava infatti poter essere perfetta per le idee di gioco di Thiago Motta, che però ora dovrà guardare altrove.

Giuntoli non sembra poter essere nuovamente in pole position per poter portare a Torino Alvaro Morata, sempre più avviato verso la destinazione Turchia. Resta ora da vedere se il ds dei bianconeri proverà un ultimo colpo di coda o se l’attaccante spagnolo è dato ormai per perso.