Altro colpo senza uscire un soldo: Giuntoli offre Kean: ‘Ci servi per lo scambio’ | Trattativa finalmente sbloccata

La Juventus sta studiando un altro acquisto con la formula di uno scambio, Giuntoli ha proposto Kean per arrivare alla punta

Cristiano Giuntoli sta provando ad ottimizzare la propria campagna acquisti proponendo degli scambi per arrivare agli obiettivi che si è prefissato e cedere di conseguenza giocatori che non rientrano nel progetto tattico del nuovo allenatore Thiago Motta. Il primo sta per ufficializzarsi e vede coinvolti Douglas Luiz e Weston McKennie. Il primo sta per trasferirsi alla Continassa mentre all’Aston Villa continuerà la carriera dell’americano.

Il secondo potrebbe essere imbastito con il Napoli e riguarderebbe l’innesto di Giovanni Di Lorenzo, rinforzo necessario dato che la Juventus è a corto di terzino, con Federico Chiesa che andrebbe invece a implementare le soluzioni offensive dei partenopei.

Continuiamo con l’Atalanta. Per arrivare ad ammortizzare l’alto costo del cartellino di Teun Koopmeiners i bianconeri hanno proposto a Gian Piero Gasperini il talento argentino Matias Soulé, con i bergamaschi che prendono tempo.

E ancora il Genoa che deve riscattare De Winter ed è interessato a Fabio Miretti in prestito, operazioni che saranno facilitate se i liguri decideranno di cedere ai bianconeri la punta islandese Gudmundsson, sulle cui tracce c’è anche l’Inter.

Morata torna in orbita Juventus, l’Atletico vuole cederlo

Nelle ultime ore per l’attacco della Vecchia Signora si fa avanti anche il nome di Alvaro Morata che tornerebbe così a Torino e in Serie A. Queste le sue recenti dichiarazioni a Marca: “L’Atlético vuole ingaggiare otto attaccanti, capisco che non sono la priorità del club. Non posso restare all’Atlético e non giocare“.

Ma nel caso del suo possibile arrivo è necessario cedere Kean e Milik che sarebbero di troppo nel reparto offensivo dei bianconeri e Giuntoli vuole essere certo che i due possano partire.

Uno scambio tra Morata e Kean è l’ultima idea di Giuntoli

Il polacco, operato per l’infortunio al menisco subito con la sua Polonia e fuori per almeno 30-40 giorni, può allungare i tempi di cessione, mentre Kean era stato a un passo dal trasferirsi proprio all’Atletico Madrid a gennaio.

Per questo motivo non è da escludere l’ipotesi di uno scambio alla pari che vedrebbe Morata tornare per la terza volta in bianconero e l’attaccante italiano provare una nuova esperienza in Liga. Se ne riparlerà dopo gli Europei ma ci sono le condizioni per la buona riuscita della trattativa.