Sembrava tutto fatto e invece arriva la mazzata: ‘Scusa, stiamo cercando altre offerte’ | Giuntoli scaricato dalla Premier League

Si complica la pista che porta ad ingaggiare il forte esterno inglese per la Juventus, Giuntoli trova la resistenza del suo attuale club

Per la Juventus si prospetta un mercato finalmente da protagonista. Se le ultime due sessioni di mercato sono state bloccate dall’assenza di competizioni europee e dalle vicissitudini societarie, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato adesso a rinforzare e allungare l’organico per poter tornare competitivi in Italia e fare una buona figura in Champions League.

Dopo la conclusione del triennio targato Max Allegri inizia un nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina, un nuovo modulo e tanti nuovi arrivi e altrettante partenze per dare un taglio netto con il passato.

Sono diverse le zone del campo che saranno soggette a cambiamenti. In porta il titolare sarà Di Gregorio, acquistato per 18 milioni dal Monza e tra i migliori della passata stagione di Serie A. Come secondo confermato Mattia Perin.

In difesa l’obiettivo è Giovanni Di Lorenzo, in rottura con il Napoli, mentre si raffredda la pista che porta a Riccardo Calafiori, con il Bologna che lo vuole trattenere per partecipare alla Champions.

Per il tridente d’attacco alle spalle di Dusan Vlahovic e al posto di Federico Chiesa, dato in partenza, è quasi fatta per Douglas Luiz che si trasferirà alla Continassa per mezzo di uno scambio che porterà Weston McKennie all’Aston Villa più un indennizzo economico a favore del club inglese.

Greenwood resta l’obiettivo primario per l’attacco della Juventus

In stand-by la trattativa che riguarda Mason Greenwood, esterno offensivo del Manchester United reduce dall’ottima stagione in prestito al Getafe e che ha già espresso il proprio gradimento per la nuova eventuale destinazione.

I Red Devils stanno prendendo tempo prima di chiudere l’affare per valutare altre alternative, compreso il Napoli che ha chiesto informazioni. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, ci si siederà a un tavolo di fronte a un’offerta non inferiore ai 35 milioni.

La Juventus resta fiduciosa di poter chiudere il colpo di mercato

Cifra che è dettata dalla giovanissima età della stellina inglese (22) che si è rilanciato in Liga dopo le ultime stagioni di appannamento in Premier League.

Motta stravede per lui e lo ritiene ideale per il modo di giocare prontato all’attacco, Giuntoli condivide il suo pensiero e spera di accontentarlo a breve, per consentire al mister di averlo a disposizione già dal ritiro che avrà inizio a metà luglio.