Ibra ci riprova un anno dopo: ‘Vieni da noi, gli strappiamo lo Scudetto’ | Il Milan prepara il tradimento ai cugini in attacco

Il Milan vuole soffiare ai cugini dell’Inter un giocatore per lanciare la sfida Scudetto, Ibrahimovic ha parlato direttamente con lui

Continuano le manovre del Milan in questo calciomercato estivo. I tifosi rossoneri si aspettano molto dopo le pesanti critiche rivolte alla dirigenza sul finire di stagione e il cambio di panchina con l’approdo del portoghese Paulo Fonseca che avrà il compito, non facile, di migliorare il rendimento di Stefano Pioli.

Una rosa che necessita di ritocchi in ogni reparto. In attacco è essenziale trovare un nuovo numero 9 al posto di Olivier Giroud. Più passano i giorni e più il cerchio, invece di restringersi aumenta, con nuovi nomi accostati ai rossoneri.

Nelle ultime ore si è fatta avanti l’ipotesi che porta a Tammy Abraham, con la Roma che ha aperto alla cessione ma che pretende un adeguato compenso economico per lasciare partire quella che al momento è la punta di peso del reparto offensivo giallorosso.

Occhi puntati pure su Alvaro Morata, in rottura con l’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo ha manifestato il proprio desiderio di tornare in Italia e se la Juventus non dovesse affondare il colpo, un inserimento del Diavolo non è da escludere, anche data la clausola rescissoria di 12 milioni, una cifra decisamente alla portata delle casse del club.

La nuova idea del Milan per la difesa, ha un passato da interista ma piace ad Ibra

In difesa invece spunta la chance di un parametro zero di lusso. Si tratta di Skriniar, impegnato con la Slovacchia negli Europei in qualità di capitano e leader del reparto arretrato di Francesco Calzona.

L’ex centrale dell’Inter non rientra più nei piani di Luis Enrique ed è quindi in uscita dal Paris Saint Germain. Lo scrive il quotidiano francese Le Parisien in un articolo dedicato alle mosse di mercato dei campioni di Ligue 1.

Il PSG mette Skriniar sul mercato e il Milan è tentato di riportarlo in Italia

Eppure il club francese, con il grave infortunio al ginocchio di Hernandez e il tardivo rientro in campo di Kimpembe, si trova solo con Marquinhos, Beraldo e Pereira in difesa e dovrà fare quindi alcuni acquisti.

Milan che, dal canto suo, potrebbe puntellare la difesa con un giocatore d’esperienza che conosce bene il campionato italiano e che ha fatto molto bene con la maglia dei cugini dell’Inter, per un derby che verrebbe lanciato in anticipo da Ibrahimovic e Moncada.