Pioli, offerto il contratto della vita: cifre decuplicate | L’allenatore più pagato del Campionato

Per Pioli si prospetta una nuova avventura in panchina, convinto dallo stipendio ingente che percepirà, sarà il più pagato del campionato

Il suo addio dal Milan è stato annunciato con largo anticipo ed è divenuto realtà pochi giorni prima dell’ultima partita di A contro la Salernitana che è coincisa anche con l’ultima gara in rossonero di due senatori come Giroud e Kjaer. Per Pioli la fine di un ciclo che resta comunque con un bilancio decisamente positivo.

Pioli ha guidato per un quienquennio il club, riportando in alto sia in Italia che in Europa, con una semifinale di Champions League che mancava da ben 17 anni e un ritrovato appeal all’estero.

Tutto è iniziato nell’anno prima del Covid, periodo che è servito per far crescere alcuni talenti ingaggiati da Maldini e Massara e che oggi costituiscono lo zoccolo duro dell’organico che sarà a disposizione di Paulo Fonseca.

Centrale è stato il ruolo svolto da Zlatan Ibrahimovic, prima come terminale offensivo, poi come leader dello spogliatoio e chioccia per i giovani e adesso rimasto a livello dirigenziale a dare il proprio contributo per la causa rossonera.

Pioli dispiaciuto per non aver ricevuto nessuna chiamata dalla A

Pioli sperava in una chiamata da parte di qualche club di A o della Premier ma è costretto a restare al palo, sempre se non accetterà questa nuova sfida lavorativa che sa però di pensione, seppur molto ben ricompensata dal punto di vista economico.

Il Napoli lo aveva inserito nella lista ma ha poi virato su Antonio Conte e pure la Fiorentina e la Lazio avevano pensato a lui per sostituire Vincenzo Italiano ed Igor Tudor. Attesa nelle prossime ore un’offerta da parte di un club arabo e poi la palla passerà al mister emiliano che dovrà dare una risposta.

Pioli è candidato per la panchina di un club saudita, nuova avventura in Arabia per lui?

Stefano Pioli che potrebbe infatti lasciare l’Italia e ripartire dall’Arabia Saudita. L’ex allenatore del Milan, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è un serio candidato per la panchina dell’Al Ittihad, storico club di Gedda, che a fine stagione saluterà l’argentino Marcelo Gallardo.

Campionato saudita che ha raggiunto sempre più valore e risonanza dopo che, nella sessione di mercato della scorsa estate molti top player del calibro di Benzema, Kanté e Milinkovic hanno scelto di trasferirsi nel Paese africano, accettando ricchi ingaggi.