Fonseca arriva e ne fa fuori due: ‘Non li voglio nemmeno al raduno’ | Fuori rosa ancora prima di conoscere il nuovo allenatore

Fonseca si sta già imponendo con le proprie scelte, due giocatori sono messi fuori rosa, saranno ceduti a breve dalla dirigenza del Milan

Paulo Fonseca è stato scelto come nuovo allenatore per proseguire il percorso di valorizzazione dei giovani già iniziato con il ciclo di Stefano Pioli. La partenza di Olivier Giroud e di Simon Kjaer, senatori d’esperienza in attacco e in difesa, lascerà spazio a sostituti di prospettiva e alla creazione di uno degli organici con l’età media più bassa d’Europa.

Gli obiettivi sono gli stessi che da circa un mese circolano in orbita rossoneri, da Serhou Guirassy a Jonathan David fino a Joshua Zirkzee, profilo particolarmente gradito per il ruolo di numero 9 dato l’ottimo ambientamento avuto in Serie A.

Non solo il reparto offensivo ma anche quello arretrato sarà soggetto a diverse modifiche, a prescindere dalla cessione o meno di Theo Hernandez e di Tomori, finiti nel mirino rispettivamente di Bayern Monaco e Newcastle.

Pioli ha dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa nel periodo invernale, con molti infortunati e questo ha inciso sulla solidità della linea, troppo spesso fragile e colpevole di ingenuità.

Origi e Touré sono fuori rosa, il Milan vuole cederli o rescindere il loro contratto

Prima di procedere con i colpi in entrata, il Milan vuole piazzare sul mercato alcuni giocatori che non rientrano nei piani tattici del nuovo mister. Vicina la risoluzione del contratto che lega ai rossoneri sia Divock Origi che Fode Ballo Touré.

Entrambi sono appena rientrati dopo le esperienze vissute con le maglie di Nottingham Forest e Fulham, ma non sono destinati a restare a Milano, con la speranza di acquirenti o della fine anticipata del contratto che scade per il terzino nel 2025 e per l’attaccante l’anno successivo.

Il Milan e il casting per la fascia, la dirigenza è alla ricerca di terzini di spinta

Milan che è comunque in cerca di terzini e che dovrebbe privarsi anche di Alessandro Florenzi. Si cercano forze fresche sulla fascia, in grado di garantire corsa e dinamimo, assist e contributi importanti in fase offensiva.

Un ruolo che Fonseca ritiene centrale nella costruzione del suo gioco, tanto che la dirigenza rossonera sta cercando profili che siano funzionali alle indicazioni del tecnico portoghese. Piace molto Bellanova che ha fatto molto bene nell’ultima stagione con il Torino, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale per gli Europei.