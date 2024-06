Zaniolo ha detto sì: ‘Ci vediamo in ritiro’, ritorno in Italia commovente | Via libera anche del Galatasaray

Zaniolo è a un passo dal tornare in Serie A, riparte da un club ideale per ritrovare la maglia della Nazionale italiana

Per Zaniolo un periodo non facile. Dopo il prestito in Inghilterra all’Aston Villa e un minutaggio non soddisfacente, per il centrocampista non è arrivata la convocazione per gli Europei che gli azzurri stanno disputando in Germania, nonostante fosse stato chiamato nelle partite di qualificazione e nelle amichevoli primaverili dal commissario tecnico Luciano Spalletti.

Una delusione che il talento romano proverà a digerire scegliendo la squadra migliore per il suo futuro, per ritrovare la maglia della Nazionale italiana e una condizione fisica ideale, oltre al posto da titolare.

Per farlo la soluzione ideale sarebbe il ritorno in Serie A, ipotesi percorribile dato che negli ultimi giorni un club del nostro campionato si è fatto avanti chiedendo informazioni sul giocatore.

Il Galatasaray ha aperto al prestito ma con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro e non ha intenzione di rivedere quest’ultimo dettaglio, fatto che potrebbe arenare la trattativa.

Zaniolo conteso da due club di Serie A, può giocare in Europa con loro

Sulle tracce di Zaniolo c’è l’Atalanta che cerca rinforzi in vista del ritorno in Champions League ma che ha proposto ai turchi un diritto di riscatto a 15 milioni, al momento respinto al mittente.

Sotto traccia si sta invece muovendo la Fiorentina che cambierà molti volti nella mediana con l’arrivo del nuovo allenatore Raffaele Palladino. I viola non hanno ancora presentato un’offerta al Galatasaray ma hanno già un’intesa verbale con gli agenti del trequartista ligure. Nerazzurri che partono in vantaggio ma i toscani giocheranno comunque le coppe europee, cercando di conquistare la terza finale consecutiva in Conference League, stavolta con la speranza di un esito diverso.

Le mosse dell’Atalanta in attacco per restare ai vertici in Italia e in Europa

L’Atalanta, intanto, ha riscattato Charles De Katelaere, scommessa vinta dai Percassi e da Gian Piero Gasperini che hanno puntato sul talento belga dopo la sua prima stagione in Italia al Milan che era stata un autentico flop. Tecnico dei bergamaschi che vorrebbe rilanciare anche Zaniolo, certo di poter sfruttare le motivazioni dell’ala di tornare protagonista.

Come alternativa all’azzurro piace molto il giovane argentino Valentin Carboni, reduce da un’ottima annata al Monza e di proprietà dell’Inter che lo valuta 30 milioni e che sarebbe disposto a sacrificarlo per finanziare le operazioni in entrata.