Hummels ci ripensa: trattativa bloccata all’improvviso | Un’altra big della Serie A lo strappa alla Roma

Hummels in campo con la maglia del Borussia - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Non c’è solo la Roma su Hummels, un’altra big della Serie A ha avviato i contatti con l’esperto difensore tedesco

Hummels è stato accostato negli scorsi giorni alla Roma. L’esperto difensore tedesco rappresenta una ghiotta occasione di mercato visto che si è si è appena svincolato dal Borussia Dortmund dopo una grande stagione, chiusa con la finale di Champions League a Wembley persa dai gialloneri contro il Real Madrid.

Un parametro zero davvero illustre e che, alla luce dello splendido rendimento degli ultimi 12 mesi e del gol decisivo nella semifinale di ritorno contro il Paris Saint-Germain, ha convinto tutti di poter continuare a giocare ad alti livelli, nonostante i 35 anni riportati sulla sua carta d’identità.

Daniele De Rossi sa dell’importanza di avere nello spogliatoio giocatori di caratura internazionale e di grande personalità e avrebbe parlato con Ghisolfi per capire l’interesse del centrale a trasferirsi a Trigoria.

Giallorossi che stanno cercando un profilo simile per il dopo Smalling per fare coppia con Gianluca Mancini davanti al confermato Svilar che si è meritato il posto da titolare tra i pali dei capitolini.

Su Hummels si è fatto avanti anche il Napoli, Conte vuole un centrale esperto

Ma la Roma deve fare i conti con l’inserimento anche del Maiorca e di un’altra squadra italiana, il Napoli di Antonio Conte che nel frattempo sta per chiudere per il giovane Rafa Marin, di proprietà del Real Madrid e che ha disputato la scorsa stagione in prestito all’Alaves.

Azzurri che stanno valutando svincolati in difesa come Hummels e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid prima di tentare di nuovo con il Torino per Alessandro Buongiorno dopo il rifiuto della prima offerta di 35 milioni.

Prima di acquistare il Napoli deve risolvere la grana degli scontenti

Per il resto il Napoli deve prepararsi all’ipotesi di perdere ben tre protagonisti dello Scudetto di un anno fa, oltre a Zielinski che non ha rinnovato il contratto e ha trovato un accordo con i campioni d’Italia dell’Inter. Hanno manifestato la volontà di andarsene capitan Giovanni Di Lorenzo, Victor Osimhen e Kvara.

De Laurentiis spera di riuscire a trattenere almeno il fantasista georgiano ma le sirene provenienti da Parigi si fanno minacciose e le difficoltà che stanno emergendo su Osimhen potrebbero propendere il patron dei partenopei a sacrificare Kvara, certo di poter ricevere in cambio 80 milioni poi da investire nella campagna acquisti guidata dal direttore Manna.