Dopo l’Europeo torno a casa’: basta Arabia, Milinkovic Savic ha scelto | Ma stavolta arriva gratis

Il Sergente lascerà una volta per tutte il club saudita per tornare a giocare nel calcio che conta appena un anno dopo il suo trasferimento.

Sembra passata una vita da quando Sergej Milinkovic Savic ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita, e invece è trascorso un solo anno. Era l’estate scorsa quando il centrocampista, finito sul mercato a causa del contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio, ha deciso di accettare la corte dell’Al Hilal, che riempendo le tasche di tutti è riuscito a portarsi a casa il cartellino del giocatore.

La società araba ha convinto il presidente Claudio Lotito offrendogli 40 milioni di euro, ma soprattutto ha strappato il sì del giocatore mettendo sul piatto un ingaggio di ben 20 milioni a stagione fino al 2026. Uno stipendio niente male, che però non sembra bastare al 29enne. Secondo le ultime indiscrezioni infatti l’ex calciatore biancoceleste sarebbe già stufo della Saudi Pro League.

Addirittura le ultime indiscrezioni hanno riportato che il Sergente al termine del campionato europeo che sta disputando con la sua Serbia, lascerà il territorio saudita per fare ritorno a casa, trasferendosi questa volta gratuitamente. Nel frattempo i tifosi, dal canto loro, già stanno sognando di vederlo con la loro maglia.

Ritorno alla base per il Sergente

Secondo le ultime indiscrezioni, Milinkovic avrebbe nostalgia dell’Italia. Il calciatore serbo infatti avrebbe già chiesto informazioni al suo agente riguardo alla possibilità di tornare in Serie A, campionato in cui si è consacrato.

Al termine di Euro 2024 dunque il calciatore potrebbe tornare a casa, e per fare ciò sarebbe anche disposto a tagliarsi lo stipendio. Dal canto suo poi per qualsiasi club lo prendesse, il suo arrivo rappresenterebbe un grosso colpo, visto che l’affare si concluderebbe a titolo gratuito, più nel dettaglio con la formula del prestito.

Dove potrebbe giocare Savic?

Le opzioni per il futuro del centrocampista, qualora riuscisse ad ottenere il via libera per un trasferimento, sarebbero diverse. Su tutte c’è la Juventus, che da tempo lo segue e che la scorsa estate è andata ad un passo dal suo acquisto.

Sempre in lizza poi il Milan, a caccia di un centrocampista di forza ed esperienza, e che potrebbe realmente farci un pensierino. Più complicata ma non impossibile invece la pista che porta ad un clamoroso ritorno alla Lazio, club che lo ha consacrato e per cui prova un amore incondizionato.