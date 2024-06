I quattro colpi di Conte per lo Scudetto: svelata finalmente la lista della spesa | De Laurentiis prepara un budget da Premier League

Il Napoli vuole iniziare a vincere da subito. Ecco quali saranno i quattro colpi di Conte per tornare a vincere lo Scudetto: De Laurentis prepara la lista della spesa.

Si scaldano i motori a Napoli. La società di Aurelio De Laurentis vuole rimettersi subito in carreggiata e ritrovare il piglio giusto per ridare lustro ad una squadra che merita i grandi palcoscenici e ad una tifoseria ormai disillusa.

L’ultimo campionato è stato disastroso, ma nonostante il Napoli non sia riuscito a raggiungere le Coppe europee, la società partenopea sembra decisa a rimettersi in gioco. Il primo tassello è stato quello di convincere Conte a sedersi sulla panchina degli azzurri, ma ora si fa sul serio anche sul mercato.

La lista della spesa per Aurelio De Laurentis è pronta e il nuovo mister sembra essere stato chiaro su chi vorrebbe avere in squadra per la prossima stagione. Ecco quali sono i quattro colpi di Conte e chi vestirà l’anno prossimo la maglia del Napoli.

Un mercato movimentato

Mentre si stanno sciogliendo i nodi relativi alla permanenza o meno di giocatori fondamentali, come Kvaratskhelia, Osimhen e Di Lorenzo, il Napoli cerca di guardarsi attorno anche per quanto riguarda il mercato in entrata. L’obiettivo è quello di portare qualità, innovazione ed esperienza alla corte di Conte, che sembra avere le idee chiare.

Il primo dei quattro colpi di mercato del Napoli potrebbe essere Mario Hermoso. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Ad, infatti, Conte avrebbe richiesto il difensore dell’Atletico Madrid e potrebbe arrivare a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Real Madrid. L’intesa potrebbe essere raggiunta per un contratto di circa 4 milioni a stagione. Siamo quindi ai dettagli.

Gli altri rinforzi per Conte

Il secondo tassello potrebbe arrivare ancora una volta dalla Spagna. Il Ds Manna starebbe infatti trattando per l’arrivo di Miguel Gutierrez. L’esterno del Girona – rivelazione del campionato spagnolo – piace molto a Conte, ma ha una clausola di 35 milioni di euro. La trattativa potrebbe partire intorno ai 20 milioni.

Sempre tra Girona e Napoli si sarebbero aperte le trattative per l’arrivo di Artem Dovbyk, attaccante di peso dell’Ucraina e della squadra spagnola. Il centravanti potrebbe arrivare a Napoli per una cifra intorno ai 35 milioni, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Infine si tratta per Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Conte lo vorrebbe per il suo progetto e ci sarebbero già stati i primi contatti tra la dirigenza spagnola e quella partenopea.