Vieni a Napoli, vinciamo lo Scudetto’, Conte lo ha convinto a lasciare Madrid | Concorrenza distrutta

Sempre più vicino il primo acquisto dell’era Conte al Napoli, il tecnico lo ha convinto a lasciare Madrid e a trasferirsi in Serie A

Iniziata ufficialmente l’era Conte al Napoli. Ritornato l’entusiasmo nel capoluogo campana dopo una stagione deludente conclusa con il decimo posto in campionato e l’esclusione dalle competizioni europee, con alcuni giocatori chiave che hanno manifestato la volontà di trasferirsi altrove come capitan Giovanni Di Lorenzo e il bomber nigeriano Victor Osimhen.

Serviva una scossa ed è prontamente arrivata per mano della scelta del patron Aurelio De Laurentiis di affidare la squadra a un tecnico vincente come il pugliese che torna così su una panchina di Serie A.

Servirà una campagna acquisti di alto livello dato che Conte è noto per essere molto esigente sul mercato con le sue richieste. Il presidente dei partenopei ha messo in conto questo e vuole assecondare le indicazioni del nuovo allenatore.

Sessione estiva che sarà finanziata proprio dalla cessione del proprio terminale offensivo, con il Chelsea che è il club più accreditato a ingaggiarlo e con il sostituto che potrebbe provenire proprio dalla squadra inglese, ovvero quel Romelu Lukaku che con Conte si è espresso al meglio.

Il primo acquisto del Napoli di Conte sarà lo svincolato spagnolo, ex Atletico Madrid

Colpo di mercato che potrebbe verificarsi però al termine degli Europei, mentre il primo acquisto del Napoli dovrebbe essere Mario Hermoso, difensore centrale che non ha rinnovato il contratto che lo lega all’Atletico Madrid.

Quasi 200 presenze con i Colchoneros per il difensore spagnolo che sarà libero di accasarsi dove preferisce da svincolato. Per il classe 2005 possibile il trasferimento in Serie A dato che Conte lo ha chiesto espressamente a De Laurentiis.

In attacco piace Federico Chiesa, Conte lo vuole allenare, si può chiudere a 35 milioni

Piace molto Federico Chiesa che sarebbe utilizzato dietro alla punta centrale per valorizzarne il dinamismo e la fantasia. La Juventus ha aperto all’ipotesi di una cessione di fronte a un’offerta di almeno 35 milioni, sempre che non si metta sul tavolo uno scambio con Di Lorenzo con un conguaglio, inferiore, a favore dei bianconeri. Su di lui ci sono, però, anche la Roma e il Liverpool.

Questi i primi nomi che sono accostati agli azzurri che cercheranno di tornare a competere per lo Scudetto, approfittando anche degli impegni in campo internazionale degli avversari per poter essere più riposati in campo.