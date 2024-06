Thiago Motta sfida Conte: ‘Vuole venire alla Juventus’ | Primo tradimento in casa Napoli: l’agente è a Torino per firmare

Un giocatore del Napoli è pronto per firmare per la Juventus, Thiago Motta batte Conte, è lui l’allenatore che si è imposto

Quella che sarà si prospetta una Serie A con più equilibrio e pretendenti al titolo. I cambi di panchina sono funzionali a colmare il gap con l’Inter. Rinforzare le rose è prioritario ma ancora di più affidare le rose ad allenatori che sappiano migliorare il gioco espresso e portare risultati maggiori. Ne sanno qualcosa la Juventus e il Napoli.

I bianconeri hanno scelto Thiago Motta per il post Max Allegri, con un calcio più offensivo, la valorizzazione dei tanti giovani che si sono fatti notare tra prima squadra e under 23 e un mercato che dovrebbe portare alla Continassa un buon numero di giocatori di livello.

All’ombra del Vesuvio è invece lampante l’entusiasmo, ritrovato con l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore. Il mister pugliese ha scelto gli azzurri per tornare su una panchina di Serie A, consapevole che non sarà facile migliorare il decimo posto di questo campionato ma allo stesso tempo che vincere diventa un imperativo per una piazza calorosa come quella partenopea.

Juventus e Napoli che si inseriscono, di conseguenza, di diritto alla lotta per spodestare l’Inter dal trono di campione d’Italia, con il Milan di Fonseca come possibile outsider, dato anche il secondo posto conquistato nella Serie A da poco conclusa.

Di Lorenzo vuole lasciare Napoli, ecco la sua probabile nuova destinazione

Juventus che potrebbe soffiare al Napoli il proprio capitano. Giovanni Di Lorenzo ha manifestato la volontà di lasciare gli azzurri dopo un’annata da dimenticare e i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni per ingaggiarlo.

Il giocatore vuole unirsi al progetto varato da Cristiano Giuntoli, direttore che ha puntato su di lui quando lavorava proprio a Napoli, acquistando dopo che aveva fatto molto bene all’Empoli, dando così il via all’ultima fortunata e attuale parentesi della sua carriera, che ha coinciso anche con il posto da titolare in Nazionale.

Juventus e Napoli coinvolti in uno scambio di calciatori italiani?

Di Lorenzo che potrebbe essere utilizzato anche come merce di scambio dal Napoli per arrivare a Federico Chiesa, con un conguaglio economico a favore dei bianconeri.

Conte infatti vuole l’esterno d’attacco azzurro che è in uscita dalla Juventus, mentre come sostituto di Di Lorenzo si valuta Bellanova, sulle cui tracce si stanno muovendo anche la Roma e il West Ham.