Niente Serie A, me ne vado in Arabia’: la Juventus stavolta lo perde per sempre | Addio dopo l’Europeo

La Juventus si prepara a salutare un senatore, il suo futuro sarà in Arabia Saudita, rifiuta di vestire un’altra maglia in Serie A

Con l’addio di Max Allegri si è chiuso un ciclo di tre anni per la Juventus, concluso con la vittoria della Coppa Italia e il ritorno in Champions League. La squadra sarà affidata a Thiago Motta, reduce da un campionato straordinario alla guida del Bologna e chiuso al quinto posto, con tanti cambiamenti in vista.

Il primo è dal punto di vista tattico con il ritorno alla difesa a quattro, un centrocampo compatto e che si prospetta di maggiore qualità e un gioco prontato all’attacco. Il mercato sarà ricco di colpi di scena, con tanti probabili nuovi arrivi.

Il reparto offensivo vede come unico certo di restare Dusan Vlahovic mentre Chiesa è stato messo sul mercato e può essere sacrificato di fronte a un’offerta di almeno 35 milioni, Kean è già con la valigia in mano e Soulé può essere un’ottima pedina di scambio per un acquisto top.

La difesa sarà blindata con Riccardo Calafiori che seguirà Motta nella sua nuova avventura a Torino, cercando di confermarsi dopo la prima annata ad alti livelli in Serie A. Il reparto potrebbe essere rinforzato anche con Giovanni Di Lorenzo, in rottura con il Napoli.

Szczesny può chiudere la carriera in Arabia Saudita, è attesa una ricca offerta

Cambi in vista anche in porta dove è arrivato Di Gregorio dal Monza che può ritrovarsi a contendere con Mattia Perin il posto da numero 1. Questo perché Szczesny è sempre più vicino a lasciare i bianconeri.

L’estremo difensore polacco, stando a quanto riporta Fabrizio Romano, è stato contattato dall’Al Nassr e potrebbe diventare di nuovo compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Una soluzione ideale per la Juventus che riuscirebbe a risparmiare l’alto ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione, con il contratto che scade a giugno 2025.

Perin a un passo dal rinnovo, si giocherà il posto con Di Gregorio

Anche Perin ha il contratto che scade il giugno del prossimo anno ma ci sono i presupposti per un rinnovo, con l’accordo che dovrebbe essere raggiunto nelle prossime settimane.

Due portieri italiani per il futuro della Juventus, con un giovane che ha stupito con la maglia del Monza e un esperto che si è dimostrato sempre affidabile quando è stato chiamato in causa.