Mister, vengo con te’ Palladino se lo porta a Firenze e lo strappa alle big della Serie A | Tifosi viola impazziti

Palladino è pronto per portare con sé a Firenze uno dei grandi protagonisti della stagione del Monza, Commisso è d’accordo

Raffaele Palladino è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Prende il posto di Vincenzo Italiano che ha raggiunto nel suo triennio in Toscana tre finali, due di Conference League e una di Coppa Italia, senza però riuscire a regalare un trofeo ai calorosi tifosi viola. Prende le redini di una squadra che necessita di diversi ritocchi, soprattutto in fase offensiva.

La difficoltà realizzativa è pesata sul bilancio stagionale della Fiorentina, che ha creato molto gioco senza riuscire a concretizzarlo. Di conseguenza riuscire a trovare sul mercato una punta che garantisca la doppia cifra diventa essenziale per il club.

Rocco Commisso si è detto disponibile a investire nella campagna acquisti al fine di rinforzare l’organico, sperando di azzeccare il centravanti rispetto all’affare Beltran della scorsa estate, costato 25 milioni ma ripagato con poche reti.

L’idea è quella di puntare su giocatori che conoscono la Serie A e che non necessitano di un periodo di adattamento, per agevolare il lavoro del nuovo mister che dovrà conoscere la rosa nel ritiro estivo per poi fare le sue valutazioni.

Palladino ha chiamato il suo pupillo, da Monza si sposta con lui a Firenze

Il desiderio di Palladino è quello di portare con sé a Firenze un trequartista che è riuscito a valorizzare nell’ultima stagione a Monza e si tratta di Andrea Colpani, finito anche nel mirino della Nazionale italiana per le otto reti e i quattro assist servite tra Serie A e Coppa Italia.

Sulle sue tracce si è fatta avanti anche la Lazio che cerca facce nuove nel centrocampo dato l’addio di Felipe Anderson che farà ritorno in Brasile e quelli probabili di Pedro e di Luis Alberto, con Fabiani che si sta preparando a fare un’offerta al direttore sportivo Galliani, che non ha intenzione di farlo partire facilmente.

Il Monza ha scelto il sostituto di Palladino per la panchina

Colpani ha i numeri per trasferirsi in una squadra da fascia alta della classifica dopo aver fatto bene nella città lombarda che è alla sua terza stagione consecutiva in Serie A, segno della progettazione di Adriano Galliani.

Al posto di Palladino il favorito per sedersi sulla panchina dei brianzoli è Baroni, artefice di una complicata salvezza con l’Hellas Verona, club che aveva venduto ben 10 giocatori nella sessione invernale di mercato.