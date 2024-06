Mister, me ne vado a Firenze’, Palladino lo ha convinto a lasciare l’Inter | Dopo un anno è già divorzio

La Fiorentina è vicina ad acquistare un giocatore dell’Inter, lo vuole con forza il nuovo mister dei toscani Raffaele Palladino

La Fiorentina ricomincia da Raffaele Palladino. Dopo due ottime stagioni alla guida del Monza il giovane allenatore subentra a Vincenzo Italiano al timone dei toscani che parteciperanno di nuovo alla Conference League, provando a centrare la terza finale consecutiva, con la speranza stavolta di un esito diverso.

Una società ambiziosa quella guidata dal patron americano Rocco Commisso e con una tifoseria molto calda che spera di poter migliorare il proprio rendimento in Serie A grazie al nuovo mister che non ha nascosto di avere un debole per la curva Fiesole.

Le potenzialità della rosa per fare bene ci sono anche se serviranno accorgimenti, in particolar modo in fase offensivo dove il grande difetto della Viola è stato quello di non avere un attaccante prolifico.

La scorsa estate sono arrivati per quasi 40 milioni Nzola e Beltran che non hanno inciso sotto porta, due investimenti voluti da Italiano ma che si sono verificati sbagliati. E se il sudamericano dovrebbe restare, per l’ex punta dello Spezia si prospetta una cessione.

Dall’Inter alla Fiorentina, Arnautovic può trasferirsi alla corte di Palladino

Un rinforzo per la Fiorentina potrebbe essere quello di Marko Arnautovic che l’Inter non ritiene incedibile dato l’apporto inferiore alle aspettative nella sua prima stagione con la maglia nerazzurra, in cui ha timbrato il cartellino solo cinque volte in Serie A.

Per l’esperto bomber austriaco la possibilità di avere un posto da titolare a Firenze e le caratteristiche tecniche e fisiche ideali per il gioco di Palladino che predilige una punta d’area di rigore e che sia brava nel colpo di testa. Si può chiudere intorno ai 10 milioni di euro.

Le mosse in attacco dell’Inter, richieste due punte, piace il bomber del Genoa

Inter che ha bisogno di due punte che accettino il ruolo di riserva dei titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, oltre a Taremi che sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi dall’inizio del ritiro estivo, previsto per il 10 luglio alla Pinetina.

Piace molto l’islandese Gudmundsson che ha fatto molto bene al Genoa ma con la Juventus che al momento è avanti e ha più chance di ingaggiare l’attaccante mentre Valentin Carboni, tornato a Milano dopo il prestito a Monza, può essere sacrificato ma servono 25 milioni per accontentare Beppe Marotta.