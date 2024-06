Inter, un nuovo acquisto per ogni competizione: ’Sarai il nostro titolare per la Champions’ | Marotta lo ha convinto a queste cifre

Il presidente interista è ormai ai dettagli per l’arrivo di un grande nome, che andrà a rafforzare la rosa in vista dei tanti impegni futuri.

Dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, quello che verrà sarà ancora più impegnativo per l’Inter, desiderosa di continuare ad ottenere risultati importanti. Il club meneghino affronterà ben 5 competizioni, e spera in ognuna di esse di dire la propria e di provare a conquistarle, o quanto meno di andare il più avanti possibile.

Tra la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, e le nuovissime ed entusiasmanti versioni del Mondiale per Club e della Champions League, gli impegni per i ragazzi di Simone Inzaghi saranno davvero tanti. Ed è proprio per questa ragione dunque che sarà necessario avere una rosa lunga e di livello, che possa permettere di competere al meglio. Di conseguenza la società nerazzurra si sta muovendo parecchio sul mercato, e ha messo nel mirino diversi nomi.

Uno di questi pare ormai cosa fatta. In particolare infatti il presidente Beppe Marotta, con un blitz felino, ha chiuso i discorso per il suo acquisto, ed è ormai sempre più vicino a portarlo ad Appiano Gentile. Il calciatore infatti sarà designato come titolare nella coppa dalle grandi orecchie.

Il nuovo rinforzo per i nerazzurri

Il club milanese è alla ricerca di un secondo portiere. Dopo l’addio di Emil Audero, tornato alla Sampdoria in seguito al prestito della stagione appena conclusasi, la Beneamata ha bisogno di un sostituto all’altezza che possa coprire le spalle a Yannik Sommer.

I nomi che ultimamente circolavano in tal senso sono stati parecchi, ma quello che ad oggi pare avere il maggior gradimento da parte della società meneghina è Josep Martinez, estremo difensore 26enne del Genoa reduce da un buon campionato, e che sarebbe pronto a fare il salto di qualità e a giocarsi le proprie carte in maglia interista.

Il presidente nerazzurro prepara il blitz

Beppe Marotta ha dunque fatto la sua scelta, e a breve si presenterà dalla proprietà del Grifone con una proposta importante che faccia andare in porto il trasferimento dello spagnolo ad Appiano Gentile.

Un colpo dunque che, seppur possa sembrare di poco conto, sarà fondamentale nel corso della prossima stagione per questioni legate al turnover, necessario viste le tante partite che i nerazzurri dovranno affrontare il prossimo anno.