Inter, ‘Torno a casa in Olanda’ | Non poteva dire no all’offerta: se ne va dopo l’Europeo

Decisione presa per il calciatore, che al termine della competizione continentale lascerà Milano per fare ritorno in patria.

Sono giorni di grande movimento in casa interista sul fronte legato al mercato. L’ex ad Beppe Marotta, ormai nuovo presidente del club, si è già mosso parecchio per quanto riguarda il mercato in entrata, che ha portato già due elementi di assoluto spessore come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, e che nel corso delle prossime settimane dovrebbe regalare altri elementi alla rosa già piuttosto importante di Simone Inzaghi.

Qualcosa però, per forza di cose, comincia a muoversi anche dal punto di vista delle uscite. Oltre agli esuberi, ormai fuori dal progetto interista, anche qualche pezzo pregiato potrebbe essere sacrificato, in modo da fare cassa e rientrare con le varie evenienze riguardanti i conti della società.

Uno di questi infatti sembra già con le valigie in mano, come riportato dalle parole recenti del suo procuratore. Il calciatore olandese a quanto pare ha già accettato l’offerta per fare ritorno a casa, e al termine del campionato europeo sbrigherà le ultime questioni burocratiche per far andare in porto l’affare.

Le parole dell’agente che non lasciano scampo

Di recente Federico Pastorello, noto agente di vari calciatori, tra cui c’è anche Stefan de Vrij, è intervenuto ai microfoni di FCInternews. Il procuratore ha parlato di vari temi, tra cui anche quello riguardante il futuro del suo assistito. In particolare Pastorello ha svelato di un interesse dall’Olanda nei confronti del centrale difensivo, chiudendo le porte di un ritorno in patria in questa stagione, ma non per il prossimo anno. Di seguito le sue parole.

”Sì, diciamo che ha avuto effettivamente dei vari interessamenti da parte di alcuni club importanti in Olanda, ma lui si vede ancora assolutamente in Italia e all’Inter al 100%. Poi certo, in un futuro non si può mai sapere, ma in questo momento sicuramente lo consideriamo all’Inter per la prossima stagione”.

Futuro incerto per de Vrij?

Le parole di Pastorello dovrebbero togliere qualsiasi dubbio riguardante la permanenza del giocatore a Milano. Tuttavia nel calciomercato non si può mai sapere, e non è da escludere che qualcosa cambi in maniera improvvisa e de Vrij torni a casa già in questa sessione di trasferimenti.

Dopo diversi anni in Italia tra Lazio e Inter, la nostalgia comincia a farsi sentire, e la pista olandese non va eliminata a priori.