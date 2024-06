Inzaghi sguinzaglia Marotta: ‘Lo voglio in coppia con Lautaro’ | L’Inter paga la clausola e lo strappa alla concorrenza

Pronto un colpo assoluto per l’attacco nerazzurro, che andrebbe a comporre un duo da sogno con il capitano argentino.

L’Inter continua i suoi movimenti in chiave mercato. Uno dei reparti in cui il club meneghino vorrà operare di più è senza dubbio quello offensivo. Dell’attuale attacco infatti rimarranno solamente Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci entrambi da una stagione fantastica. Gli altri invece faranno tutti le valigie. Sanchez non rinnoverà il contratto e rimarrà svincolato, Arnautovic e il rientrante Correa sono sul mercato, e il giovane Carboni in caso di offerte elevate non sarebbe così incedibile.

Al loro posto però ovviamente dovranno arrivare dei sostituti. Uno di questi è ormai deciso, ovvero Mehdi Taremi, con cui i campioni d’Italia hanno già un accordo da tempo per il suo trasferimento a parametro zero. Ma la Beneamata non si fermerà al calciatore iraniano, e dovrà portare altri due innesti per l’attacco di Simone Inzaghi.

Un altro di questi sembra però essere stato già deciso nelle scorse ore. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il presidente Beppe Marotta si è già attivato per pagare la clausola rescissoria e portare il fuoriclasse ad Appiano Gentile, strappandolo alla concorrenza. Il giocatore in questione è pronto a vestire la maglia nerazzurra, e i tifosi e tutto l’ambiente non vede l’ora di poterlo ammirare in coppia con Lautaro Martinez.

Ecco il nuovo attaccante per il Biscione

Negli ultimi giorni si stanno intensificando le voci che vorrebbero un trasferimento di Paulo Dybala in nerazzurro. Il calciatore argentino ha ancora la famosa clausola rescissoria presente sul suo contratto dal valore di 20 mln di euro, e per questo l’Inter potrebbe pagarla per accaparrarsi le sue prestazioni.

La Joya già prima del suo trasferimento nella Capitale sembrava ad un passo dal club meneghino, ma la trattativa saltò a sorpresa. Adesso però per lui potrebbe essere arrivata l’ora di vestire la maglia nerazzurra e di giocare finalmente in coppia con il suo connazionale Lautaro.

Una riserva di lusso per Inzaghi

Considerando il fatto che Thuram e Lautaro Martinez sono i titolari inamovibili negli schemi di mister Simone Inzaghi, la Joya sarebbe una riserva di lusso per l’Inter.

Non avendo poi sulle spalle il peso di doverle giocare per forza tutte poi Dybala può gestirsi al meglio, magari prevenendo anche i tanti problemi muscolari che lo colpiscono e diventando un vero e proprio valore aggiunto per i nerazzurri.