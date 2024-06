Stavolta se non gioca lo porto via per sempre’: l’agente minaccia Marotta | L’Inter rischia la minusvalenza

Parole chiare quelle del procuratore del giocatore, deciso a far andar via da Appiano Gentile il suo assistito per trovare più spazio.

In questo periodo non si fa altro che parlare di calciomercato, e anche in casa Inter si è sulla stessa lunghezza d’onda delle altre società.

I tifosi nerazzurri, che a breve accoglieranno Zielinski e Taremi, sognano l’arrivo di altre pedine di spessore che possano andare a potenziare ulteriormente la rosa. Allo stesso tempo però c’è il tema cessioni ad incombere in maniera importante dalle parti della Pinetina.

Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore un annuncio arrivato da parte del procuratore di un calciatore ha gelato tutto l’ambiente. L’agente ha fatto capire a chiare lettere al presidente Beppe Marotta che, in caso di mancato impiego, il suo assistito andrà via da Milano.

Le dichiarazioni del procuratore sul futuro del suo assistito

Alla ripresa degli allenamenti l’Inter accoglierà nuovamente in gruppo Lucien Agoumé. Il centrocampista è rimasto in prestito al Siviglia nella seconda parte di questa stagione, riuscendo a giocare qualche minuto in più rispetto ai mesi precedenti trascorsi in nerazzurro. Nelle scorse ore però il suo agente Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di DotSport.it, ha parlato proprio del futuro del calciatore, facendo intendere a chiare lettere la sua volontà di trovare più spazio. Di seguito le sue affermazioni.

”Vedremo cosa deciderà la società e quali opportunità ci saranno per il ragazzo. Lui ha grandi doti fisiche, ma è anche un giocatore molto intelligente, bravo nell’intercetto. Sa palleggiare molto bene con i compagni, detta bene i tempi. Di lui si parla molto bene ormai da qualche anno, l’Inter lo prese ancora minorenne. Ci si aspettano grandi cose, ma ancora non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità. Le potenzialità le ha, deve solo trovare un po’ più di spazio e convincersi delle proprie qualità”.

Permanenza difficile per Agoumé

Se il calciatore francese vorrà giocare di più, la sua permanenza in maglia interista è pressoché impossibile. Nel reparto mediano del campo sono presenti già diversi calciatori di qualità, a cui a breve si aggiungerà anche Piotr Zielinski, e trovare spazio in un centrocampo del genere sarà complicatissimo.

Per questo dunque le strade percorribili per il suo futuro al momento sembrano due. Una cessione a titolo definitivo o un nuovo prestito. Molto dipenderà dall’idea interista di voler puntare o meno su di lui.