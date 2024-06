Devi lasciare subito la Pinetina’ | Dopo un solo anno se ne va ai rivali: 45 milioni e trattativa decollata

L’Inter apre alla cessione di uno dei suoi giocatori migliori, può lasciare Milano dopo solo un anno per 45 milioni

Quello dell’Inter è uno dei centrocampi più completi d’Europa. Una mediana di grande livello a disposizione di Simone Inzaghi, ancora migliorata da Beppe Marotta con l’arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski che non ha rinnovato il contratto che lo legava al Napoli. Per il polacco una nuova avventura in Serie A.

Contratto che invece sarà rinnovato per Nicolò Barella, pronto a prolungare per circa 6 milioni a stagione, per il tuttocampista in grado di unire dinamismo, corsa e reti e che sarà il perno anche della mediana della Nazionale italiana agli Europei che vedranno la squadra di Spalletti sfidare Albania, Spagna e Croazia nel complicato girone eliminatorio.

In campo accanto a lui Davide Frattesi che ha fatto molto bene alla sua prima stagione a Milano, spesso decisivo da subentrante anche in fase realizzativa, ma che spera di avere un minutaggio maggiore che si meriterebbe date le sue prestazioni.

Con l’arrivo di Zielinski la concorrenza sta per aumentare e per l’incursore azzurro non è da escludere l’ipotesi di una cessione, con l’Inter che ha fissato la cifra a 45 milioni.

Frattesi può tornare alla Roma, la cifra è troppo alta ma De Rossi lo vuole con forza

Nelle ultime settimane la Roma ha fatto più di un pensierino a Davide Frattesi. Daniele De Rossi stravede per il giocatore che è cresciuto nel settore giovanile giallorosso prima di esplodere a Sassuolo.

I capitolini devono rinforzare Renato Sanchez e Aouar e un profilo come quello di Fratteesi garantirebbe una crescita notevole di tasso tecnico per il 4-3-3 proposto dal tecnico giallorosso.

Un centrocampo tutto azzurro per la Roma? Piace anche Federico Chiesa

Con Cristante e Pellegrini si formerebbe un centrocampo a tre tutto italiano e di grande qualità che potrebbe garantire anche un bottino consistente di reti, aumentando anche la spettacolarità del gioco di De Rossi che spera in un mercato di livello da parte del nuovo direttore sportivo Ghisolfi.

In attacco piace molto anche Federico Chiesa, non più considerato incedibile per la Juventus che è disposto a sedersi a un tavolo di fronte a un’offerta di almeno 35 milioni che servirebbe poi per finanziare alcune operazioni in entrata. Sull’esterno d’attacco è forte l’interesse anche del Napoli di Antonio Conte che è disposto a inserire Giovanni Di Lorenzo come contropartita tecnica.