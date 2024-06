Inter, Copa America e addio dolorosissimo: rinnovo saltato | I compagni lo hanno già salutato

Futuro deciso per il calciatore nerazzurro, che dopo la competizione continentale lascerà Milano tra le lacrime di tutto l’ambiente.

Dopo la risoluzione dei problemi societari, l’Inter può tornare a guardare avanti. In particolar modo in questo periodo è la questione del mercato a tener banco. Il club meneghino vuole riconfermarsi dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, e magari tornare anche a dire la sua in Europa. Per questa ragione dunque la dirigenza si sta muovendo per rinforzare la rosa e cercare di mantenere in rosa i principali calciatori dell’attuale organico.

Anche per questa ragione dunque si stanno discutendo diverse situazioni riguardanti i rinnovi contrattuali. Solo in questo modo infatti i calciatori potrebbero essere blindati e li si potranno mantenere lontani dalle grinfie delle pretendenti europee, più ricche e in grado di dar loro stipendi nettamente più elevati.

Purtroppo però in casa interista una notizia recente pare che abbia fatto saltare completamente il banco. Il prolungamento di un calciatore infatti è sfumato del tutto, e di conseguenza questo si appresta a fare le valigie. Il diretto interessato a quanto pare ha già salutato i suoi compagni, e dopo la Copa America se ne andrà tra le lacrime e la disperazione di tutto l’ambiente interista.

Futuro da non credere per il calciatore

Il contratto di Alexis Sanchez con la Beneamata è in scadenza alla fine del mese in corso, e, nonostante nelle scorse ore si era parlato della clamorosa possibilità di un rinnovo per lui, lo scenario sul suo futuro pare essere ben definito: per lui non ci sarà alcun prolungamento e la sua seconda esperienza nerazzurra si concluderà qui.

Dopo la Copa America con il suo Cile dunque l’attaccante deciderà dove giocherà. Le offerte per lui non mancano di certo, ma la possibilità che ad oggi ha lasciato senza fiato tutti gli appassionati e i tifosi riguarda quella di un suo incredibile ritorno all’Udinese.

Opzione romantica per il cileno

Sanchez è stato lanciato nel grande calcio proprio dal club friulano, dove ha giocato per tre stagioni dal 2008 al 2011, mettendosi in mostra prima di trasferirsi al Barcellona.

Adesso per lui sembra essere arrivato il momento di un clamoroso ritorno a casa, dove i tifosi e tutto l’ambiente lo accoglierebbero a braccia aperte. Vedremo nelle prossime settimane come si evolveranno le cose.