Marotta è volato a Madrid per il blitz: ‘Florentino lo ha liberato’ | Colpo sotto traccia ai campioni d’Europa

Il presidente nerazzurro ha aperto i dialoghi con i Blancos, e a breve potrà portare ad Appiano Gentile un rinforzo di grande rilievo.

L’Inter continua a muoversi sul mercato in maniera importante. Il club campione d’Italia in carica vuole rafforzarsi sempre di più per difendere lo scudetto il prossimo anno e magari tentare di ottenere anche qualche risultato importante a livello continentale.

Fino ad ora i meneghini si sono già assicurati due rinforzi di assoluto rilievo. Stiamo parlando di Mehdi Taremi e Piotr Zielniski, in scadenza di contratto rispettivamente con Porto e Napoli e che si trasferiranno a parametro zero in nerazzurro. Ma la campagna acquisti interista è tutt’altro che terminata, e a quanto pare il nuovo presidente Beppe Marotta ha messo nel mirino un grande nome.

Si tratta di un calciatore del Real Madrid, il quale è stato già liberato da Florentino Perez e che a breve potrebbe trasferirsi a Milano. Si tratterebbe dunque di un grande colpo sottotraccia per il Biscione. Nel frattempo l’ex ad è già volato verso la capitale spagnola per provare a chiudere quanto prima l’affare.

L’Inter pensa ad un giocatore del Real

Dopo aver preso un attaccante e un centrocampista, la società nerazzurra adesso deve risolvere un’altra questione importante nella sua rosa, ovvero quella legata al secondo portiere. Nella stagione conclusasi da poco il vice di Sommer è stato Emil Audero. L’estremo difensore indonesiano però è tornato alla Sampdoria dopo il prestito, con l’Inter che ha deciso di non riscattarlo.

Di conseguenza ad Appiano Gentile si sta ragionando su un suo possibile sostituto, e uno dei tanti profili che il club meneghino sta valutando è quello di Andrij Lunin. Il 25enne ucraino quest’anno ha giocato tanto a causa del grave infortunio di Courtois, ma nell’annata prossima tornerà a coprire le spalle al belga. Per questo dunque anche lui potrebbe accettare di buon grado la destinazione interista.

Non solo Lunin nel mirino interista

L’estremo difensore ucraino però non è l’unico ad essere sul taccuino di Beppe Marotta per il futuro ruolo di secondo portiere nerazzurro. Un altro profilo molto accreditato in questo senso è Bento, da tempo seguito dalla società interista.

Il nome nuovo invece è quello di Okoye, esploso completamente nella seconda metà di campionato con l’Udinese e pronto a fare il grande salto, per raccogliere in futuro l’eredità di Sommer.