Marotta, impossibile parlare di rinnovo: trattativa finita | Via dall’Inter nel 2025 a parametro zero

Il nuovo presidente interista ha trovato la quadra per quanto riguarda il futuro di un calciatore, che se ne andrà il prossimo anno a zero.

In casa Inter dopo tutte le varie vicende societarie, che hanno visto il cambio di proprietà e la carica di presidente del club affidata a Beppe Marotta, si può tornare a parlare di futuro e in particolar modo di calciomercato. E’ proprio questo il tema che tiene maggiormente banco in tutte le società, e tra queste non è di certo esclusa quella nerazzurra.

Il club meneghino dunque ha ripreso nella sua solita e meticolosa programmazione del futuro a livello di rosa. Per quanto riguarda i rinforzi la Beneamata può già vantare due approdi a parametro zero, ovvero quelli di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. A questi poi se ne aggiungeranno di sicuro degli altri. Diversi elementi invece faranno il percorso inverso, lasciando la Pinetina.

Ma un altro discorso importante da questo punto di vista poi è quello dei rinnovi di contratto. Tra i tanti giocatori interisti con cui si dovrà affrontare questo argomento, la trattativa per uno di questi può considerarsi praticamente finita. Il calciatore in questione infatti non prolungherà il contratto e se ne andrà tra appena un anno a costo zero.

Futuro deciso per il giocatore

Il contratto di Marko Arnautovic scade nel giugno del 2025, e i discorsi riguardanti il suo rinnovo sembrano quasi impossibile dal poter anche iniziare, visto che l’Inter difficilmente vuole puntare ancora su di lui per il futuro.

Di conseguenza per lui si è cominciato a parlare di una possibile cessione in questo mercato estivo, e si sono ipotizzate diverse possibili mete, anche nel nostro campionato. Tuttavia, almeno per il momento, le intenzioni del calciatore austriaco sembrano ben altre, come ha affermato di recente in un’intervista.

Le parole di Arnautovic che fanno chiarezza

Di recente il centravanti austriaco è intervenuto ai microfoni di 90minuten, dove ha parlato della sua stagione e del suo futuro, facendo delle importanti rivelazioni. Di seguito le sue parole.

”Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni. Quando ho giocato, ho fatto la mia prestazione. Adesso va di nuovo tutto bene. Futuro? L’ho detto così tante volte, ho ancora un anno di contratto e resterò sicuramente fino ad allora”.