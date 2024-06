Il preferito di Inzaghi per la difesa esce allo scoperto: ‘Scelgo l’Inter’ | sgambetto al Milan in stile Thuram

L’obiettivo primario per la difesa dell’Inter è conteso anche dai cugini del Milan ma il giocatore preferisce i nerazzurri

Simone Inzaghi ha chiesto espressamente un difensore centrale e ha fatto un nome preciso che Beppe Marotta ha intenzione di portare ad Appiano Gentile. Un regalo da 40 milioni per il mister da parte del neo presidente e direttore sportivo nerazzurro che ha già chiuso due colpi a parametro zero e ha le disponibilità economiche per un innesto con quelle cifre.

Quella dell’Inter è stata tra le difese meno battute d’Europa in questa stagione, merito di due rinforzi che si sono rivelati molto preziosi come il portiere Sommer e Benjamin Pavard che ha portato la sua esperienza alla causa interista.

Acerbi si è infortunato e dovrà saltare gli Europei con la Nazionale italiana e il profilo individuato dall’Inter ha caratteristiche tecniche e fisiche molto simili, tanto da essere di fatto il suo sostituto nella rosa di Luciano Spalletti per il torneo che si terrà in Germania.

Una convocazione meritata per un giocatore che è cresciuto molto nelle ultime due stagioni e che il commissario tecnico ha deciso di premiare anche con un probabile posto da titolare nella gara d’esordio contro l’Albania prevista per il 15 giugno.

In questo momento è il difensore italiano più forte e l’Inter è favorita a ingaggiarlo

Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e in procinto di lasciare i granata. Sono ben tre i club di Serie A sulle sue tracce. Oltre ai nerazzurri è forte l’interesse da parte del Milan e del Napoli, con Antonio Conte che lo vorrebbe come erede di Kim.

Il centrale sembra però preferire la destinazione interista, consapevole di potersi giocare le sue carte anche in un reparto arretrato di alto livello come quello della squadra guidata da Inzaghi, il quale nutre profonda stima nei suoi confronti.

Buongiorno e la possibile asta, l’Inter vuole chiudere quanto prima per il forte difensore italiano

La volontà del giocatore sarà importante, forse decisiva, ma conterà anche la scelta di Urbano Cairo, intenzionato a venderlo al miglior offerente, con un’asta che si prospetta e che potrebbe essere alimentata anche da un buon Europeo.

Per questo motivo Marotta spera di chiudere entro una settimana, per evitare anche l’inserimento potenziale di club stranieri e di conseguenza una concorrenza ancora più agguerrita per uno dei protagonisti di questo mercato estivo.