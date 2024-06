Milan, il Bayern lo ha in pugno: annunciata la firma in settimana | Adesso serve un sostituto all’altezza

Il Bayern Monaco è pronto a definire l’accordo con il giocatore, adesso per i rossoneri serve trovare un degno sostituto sul mercato

Le voci si sono fatte insistenti e la possibile cessione di Theo Hernandez al Bayern Monaco è sempre più probabile. Il club tedesco, in cerca di rilancio dopo un deludente terzo posto raggiunto nell’ultima Bundesliga, ripartirà da Kompany in panchina. Una giovane scommessa al posto di Tuchel per dare entusiasmo a un ambiente abituato a ben altri risultati e a dominare in Germania.

I bavaresi sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni per convincere i rossoneri a lasciar partire il forte terzino francese che si metterà in luce anche negli Europei che si disputeranno proprio in Germania.

Uno degli interpreti migliori in quel ruolo che si appresta a cambiare casacca e Paese per un ulteriore salto di qualità nella sua carriera, in un top club europeo che aspira a vincere la Champions.

Grande corsa e capacità di essere pericoloso in area di rigore sono due enormi pregi di Theo che sente di essere arrivato alla fine del ciclo con il Milan, coinciso con la parentesi di Stefano Pioli in panchina, allenatore grazie al quale è cresciuto molto.

Era un obiettivo di mercato ma adesso sta per rinnovare, Furlani cerca una valida alternativa

Intanto il Bayern sta per rinnovare il contratto di Davies che poteva essere una pedina di scambio interessante e valutabile per il Milan, una contropartita tecnica che sarebbe stata accettata anche a discapito di un indennizzo economico meno cospicuo.

Ciò implica il fatto che i rossoneri dovranno individuare sul mercato un altro terzino che possa garantire dinamicità sulla fascia e ottime prestazioni. Monchada e Furlani avranno questo compito non semplice da adempiere.

Il punto sulla difesa del Milan, orfana anche di Simon Kjaer

Un reparto difensivo, quello milanista, che ha perso anche Simon Kjaer che ha salutato i tifosi in occasione dell’ultimo turno di campionato disputatosi a San Siro contro il fanalino di coda Salernitana.

La dirigenza è consapevole che il tasso tecnico della difesa andrà migliorato e i tanti goal subito sono un’indicazione da non sottovalutare per comprendere che servano rinforzi per consentire un salto di qualità complessivo dell’organico. Buongiorno resta il profilo ideale ma sulle sue tracce sono forti anche l’Inter e il Napoli, con Urbano Cairo che non lo lascerà partire facilmente e una possibile asta che potrebbe verificarsi.