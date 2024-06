Primo regalo di Marotta ai tifosi: ‘Ve lo meritate’ | Accordo trovato a queste cifre

Il nuovo presidente nerazzurro è pronto ai fuochi d’artificio. Nomi internazionali per rinforzare la rosa: tifosi al settimo cielo.

Il nuovo presidente dell’Inter, Beppe Marotta, sarà sicuramente ancora più onorato di questo titolo così importante in una squadra che sta dando veramente tanto in tutti questi anni. I tifosi, infatti, lo osannano da tempo non solo per il grande mercato in entrata posto in essere ma anche per i colpi in uscita che non hanno fatto rimpiangere in alcun modo nessuno.

Basti pensare che, in modo particolare, quando lo scorso anno non tornò Romelu Lukaku, gran parte dei tifosi guardavano con un fare quasi sospetto l’arrivo di Marcus Thuram. Quest’ultimo è stato in grado di fornire assist e goal tali da non far rimpiangere né Edin Džeko né lo stesso belga.

L’Inter, infatti, ha vinto lo Scudetto spodestando le avversarie e mettendosi nella condizione di dare il massimo in Serie A. Sicuramente Marotta, da nuovo presidente per volontà della società Oaktree, vorrà mettere in condizione i dirigenti, l’allenatore e la squadra di poter dare il massimo contributo anche in Coppa Italia e in Champions League.

Riuscire a portare in nerazzurro un triplete così importante come è accaduto nel 2010 con José Mourinho, sarebbe una grandissima soluzione che potrebbe mettere d’accordo tutti i tifosi. Chiaramente non è facile e, pertanto, i sostenitori sperano che adesso, con i nuovi fondi societari, possano arrivare dei nuovi elementi in grado di rinvigorire la squadra ancora di più.

La logica non cambia

Se pensiamo che nello scorso campionato sono arrivati ben 12 giocatori, sicuramente anche quest’anno si agirà con logica e meticolosità. Marotta, da grande esperto e conoscitore del mondo del calcio, non ha mai amato voli pindarici ma è sicuramente più propenso per colpi a parametro zero.

Ora, c’è chi inizia a fantasticare su quale potrà essere la nuova formazione di Simone Inzaghi con alcuni innesti di grandissima qualità pronti a dare un impatto importante alla squadra. Ecco tutte le novità che tanto faranno piacere ai sostenitori nerazzurri.

Le idee chiare

In una recente intervista al podcast di tuttomercatoweb.com, Beppe Marotta ha parlato proprio di quelle che saranno le linee guida del prossimo calciomercato estivo della società nerazzurra: “Il termine non cambia: un mercato logico e di grande competenza. Io posso contare sull’apporto di Ausilio e Baccin che sono bravissimi.”

C’è grande fermento per il nuovo campionato. Marotta, quindi, prepara i fuochi d’artificio per quella che sarà la prossima stagione. D’altra parte, le avversarie, non restano ferme al palo ad assistere. C’è già chi ipotizza che il nuovo Napoli di Antonio Conte possa dare filo da torcere.