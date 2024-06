Per me è un esubero’: Inzaghi lo scarica così | 20 milioni cash per Marotta e plusvalenza

Simone Inzaghi lo considera fuori dal progetto tecnico, l’Inter può capitalizzare dalla sua cessione, un club di Serie A lo ha messo nel mirino

Simone Inzaghi sarà coinvolto a tutto tondo per quanto riguarda il mercato. Questo quanto è emerso in seguito alla nomina di presidente per Beppe Marotta. Il direttore sportivo nerazzurro avrà maggiore potere decisionale e sta per chiudere il rinnovo dell’allenatore artefice dello Scudetto e della seconda stella nel campionato appena concluso.

Il tecnico emiliano è pronto per proseguire la sua avventura ad Appiano Gentile, con l’obiettivo di migliorare il rendimento già molto positivo di quest’annata, con il rammarico di non essere riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale in Champions League.

Per riuscire ad arrivare in fondo sia in campo internazionale che in Serie A, dove l’Inter sarà chiamata a difendere il titolo, è necessario ampliare la rosa e in particolar modo l’attacco, con Inzaghi che ha chiesto di avere a disposizione cinque punte.

Lautaro Martinez è in procinto di rinnovare con i nerazzurri e a continuare ad essere il principale terminale offensivo, in coppia con Marcus Thuram che ha stupito tutti nella sua prima stagione in Italia.

Arnautovic può partire, Inzaghi non lo ritiene al centro del progetto

Dovrebbe invece andarsene Marko Arnautovic, prelevato per 10 milioni un anno fa dal Bologna, e poco incisivo sotto porta anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto per qualche mese lontano dal campo. Simone Inzaghi non lo vede al centro del progetto tecnico.

Sul bomber austriaco si è fatta avanti la Fiorentina, in cerca di un centravanti da doppia cifra dato che gli uomini attualmente in rosa non si sono dimostrati letali sotto porta.

La Fiorentina alla ricerca di un nuovo centravanti, non c’è solo Arnautovic tra i papabili

La Viola ha da poco annunciato Raffaele Palladino come nuovo allenatore al posto di Vincenzo Italiano e il direttore sportivo Pradé è consapevole che per fare un ulteriore salto di qualità sia prioritario l’acquisto di un attaccante di peso.

I toscani sarebbero disposti ad investire fino a 20 milioni per convincere l’Inter, con i nerazzurri che potrebbero poi investirli in qualche operazioni in entrata. Un altro nome accostato alla Viola è quello di Nikola Krstovic, centravanti montenegrino classe 2000 in forza al Lecce e scovato da Pantaleo Corvino, uno che ha a Firenze ha lasciato molti bei ricordi.