Tradimento Inter: ‘Vado al Milan per strapparvi lo Scudetto’ | La trattativa sconvolge la Serie A

Ha fatto benissimo in maglia nerazzurra e adesso può firmare per i cugini del Milan, rischio di un tradimento per i tifosi interisti

Se giugno sarà il mese dedicato, oltre agli Europei che si disputeranno in Germania e che inizieranno tra una settimana, ai rinnovi di contratto e alla scelta degli allenatori nelle panchine ancora vacanti, da luglio si farà sul serio con le trattative e con gli acquisti. Il reparto che sarà oggetto di maggiori investimenti sarà per la maggior parte delle squadre quello offensivo.

I campioni d’Italia dell’Inter sono alla ricerca di due punte che possano garantire il giusto turnover alla coppia di titolari composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, dato l’addio che sembra certo di Correa e di Arnautovic.

Oltre a Taremi, già acquistato come parametro zero, Marotta è intenzionato a ingaggiare Gudmundsson, grande protagonista nella sua prima annata in Serie A con la maglia del Genoa, e il secondo potrebbe essere un profilo giovane da far crescere, una scommessa direttamente dalla Primavera o scovato in giro per l’Europa.

Anche i cugini del Milan hanno il problema dell’attaccante data la partenza di Olivier Giroud. Rimpiazzare il bomber francese non sarà semplice e sono tanti i nomi nella lista di Monchada e di Furlani.

A sorpresa Lukaku può tornare a Milano ma per giocare con i rossoneri

Nelle ultime ore si sta facendo anche quello di Romelu Lukaku, accostato in primis al Napoli dato che il nuovo allenatore dei partenopei è Antonio Conte con cui il belga ha fatto tanto bene con la maglia dell’Inter.

Ma il Milan aveva chiesto informazioni al Chelsea già la scorsa estate, prima che la punta firmasse per la Roma. I rapporti tra i due club sono ottimi ma i rossoneri sono disposti a valutare solo l’ipotesi di un prestito mentre i Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo e attendono un’offerta economica per il suo cartellino.

Le opzioni italiane per il futuro di Lukaku

Lukaku ha realizzato 21 reti nella sua stagione nella Capitale, un bottino prezioso che ha contribuito all’ottimo girone di ritorno con Daniele De Rossi in panchina.

Napoli resta la destinazione più probabile per lui, dato che gli azzurri perderanno Osimhen e vorranno sostituirlo con una punta di caratura internazionale. I tifosi interisti sono però preoccupati che il bomber possa scegliere di tornare a Milano, stavolta per giocare con i rivali.