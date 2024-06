Primo regalo a Fonseca, Ibra li presenta insieme in conferenza: colpo inaspettato dalla Premier League

Ibrahimovic fa il primo regalo di mercato a mister Fonseca, nella conferenza di presentazione ci sarà anche il nuovo acquisto rossonero

Se è vero che il mercato avrà ufficialmente inizio il 1 luglio e che tengono banco soprattutto le scelte degli allenatori e i rinnovi di contratto, le varie dirigenze di Serie A stanno cercando di anticipare i tempi individuando i profili adatti per migliorare le proprie rose e capire come imbastire le trattative.

Discorso che riguarda anche il Milan che inizierà un nuovo ciclo con Paulo Fonseca in panchina. Il tecnico portoghese torna in Serie A dopo una parentesi positiva alla guida del Lille in Ligue 1 con un quarto e un quinto posto ottenuto nelle ultime due stagioni.

Non ci sarà una rivoluzione nell’organico come è avvenuto la scorsa estate, con ben 10 nuovi giocatori che vestirono la maglia rossonera, ma alcuni ritocchi mirati che dovranno alzare il tasso tecnico complessivo.

L’obiettivo primario sarà quello di sostituire Olivier Giroud con una punta che possa garantire la doppia cifra e con l’olandese Joshua Zirkzee che è l’indiziato numero 1 per vestire la maglia numero 9 del Milan dopo l’ottimo campionato disputato con il Bologna.

Un nuovo nome per gli esterni del Milan, gioca in Premier

Ma il reparto che sarà soggetto a maggiori cambiamenti sarà quello arretrato che ha subito troppe reti. Il primo acquisto potrebbe essere Matty Cash, terzino destro dell’Aston Villa, club che necessita di fare almeno una cessione importante per rispettare i paletti del fair play finanziario.

Il contratto del classe 1996 scade nel 2027 e il valore di mercato è di poco inferiore ai 30 milioni, un investimento importante per un giocatore che piace molto alla dirigenza rossonera, in particolar modo a Zlatan Ibrahimovic, e che potrebbe essere presentato nello stesso giorno di Fonseca.

Il punto sulla difesa del Milan, le probabili cessioni e le esigenze del club

In difesa ha già salutato i compagni Simon Kjaer che ha detto addio al mondo del calcio giocato. Potrebbero essere ceduti anche Alessandro Florenzi e Theo Hernandez e se così fosse servirebbero due innesti sulle fasce, con il primo che sarebbe proprio Matty Cash.

La società vuole evitare l’emergenza che la difesa ha avuto lo scorso inverno e preferisce avere qualche giocatore in più a disposizione, certa che ciascuno avrà il giusto minutaggio dati i molti impegni previsti nel calendario della prossima annata.