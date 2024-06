Milan niente da fare, ha rinnovato: il colpo dei sogni sfuma all’ultimo minuto | “Qui sono molto felice”

Rinforzo svanito per i rossoneri, visto che il profilo indicato per dare la svolta alla rosa ha prolungato con il suo club attuale.

Sono giorni di continuo movimento in casa Milan su diversi fronti, e in particolare su quello relativo al calciomercato. La società vuole rinforzare la rosa per renderla competitiva il prossimo anno, e di conseguenza si sta lavorando parecchio in questo senso.

I dirigenti rossoneri, su tutti Geoffrey Moncada, sono dunque in continuo movimento da questo punto di vista, e hanno cominciato a redigere una lunga lista della spesa per la campagna acquisti estiva.

Uno dei giocatori più importanti presente su di essa però ha fatto capire che non arriverà a Milano. Il diretto interessato infatti nelle scorse ore ha rinnovato il proprio contratto con il suo attuale club, rilasciando anche le prime dichiarazioni dopo la buona riuscita della trattativa, dicendosi molto felice.

Le parole che allontanano definitivamente il Diavolo

Come ben sappiamo il Milan è alla disperata ricerca di un attaccante di valore, e tra i tanti profili sondati dalla società milanese c’è stato anche Benjamin Sesko, 21enne esploso letteralmente in questa stagione con il Lipsia. Addirittura fino a qualche tempo fa si è parlato di un trasferimento quasi imminente per lui in rossonero, ma ciò è stato smentito dal rinnovo di contratto arrivato nelle scorse ore. Il classe 2003 ha prolungato fino al 2029 con i tedeschi, andando a percepire un ingaggio più alto.

Dopo la firma il ragazzo ci ha tenuto a dire qualche parola ai tifosi, e intervenuto sui canali ufficiali della società ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ”Il mio primo anno al Red Bull Lipsia è stato positivo e sono molto felice di essere qui. La squadra, il club, la città, i tifosi, il pacchetto complessivo rimane semplicemente eccezionale per me. Il prolungamento anticipato del contratto è quindi il passo logico per me”.

Attacco Milan, a tutta sugli altri profili

Sfumato il calciatore sloveno dunque il Diavolo si concentrerà sugli altri nomi seguiti da vicino per rafforzare il proprio pacchetto avanzato. Tra questi uno dei principali candidati è Guirassy, reduce da un’annata eccezionale con lo Stoccarda.

Il preferito del club e dei tifosi però ad oggi è Joshua Zirkzee, con il quale la dirigenza avrebbe addirittura iniziato i primi colloqui. Per arrivare all’olandese però c’è da battere una folta concorrenza, soprattutto di Manchester United e Juventus.