Non voglio tornare al Milan’: finalmente è arrivata la cessione ufficiale | Accordo trovato fuori dalla Serie A

Un esubero dei rossoneri è stato ceduto, firma all’estero e adesso prova a rilanciarsi in un campionato minore

Il mercato del Milan entra nel vivo dopo la scelta di Paulo Fonseca come nuovo allenatore per iniziare un ciclo che dia continuità alla gestione, positiva, di Stefano Pioli che ha valorizzato molti giovani diventati punti fermi nell’organico rossonero che punta a colmare il gap con l’Inter e lottare con maggiore convinzione per lo Scudetto nella prossima stagione.

Per farlo servirà prima di tutto un nuovo centravanti al posto di Olivier Giroud, con Joshua Zirkzee come obiettivo principale tanto che Furlani si è detto disposto a pagare i 40 milioni di clausola rescissoria.

Un profilo molto diverso rispetto all’esperto bomber francese e con maggiori incognite di incisività offensiva ma con numeri da potenziali fuoriclasse che il tecnico portoghese dovrà mettere in luce.

Un altro top player è Rafael Leao che è in cerca della maturazione definitiva sotto la guida del connazionale e di una continuità maggiore di prestazioni per diventare decisivo nel reparto offensivo dei rossoneri. Sull’altra fascia dovrebbe essere riconfermato titolare Pulisic che ha fatto molto bene nella sua prima stagione in Serie A.

Il giovane della Primavera del Milan è ceduto in Scozia, sta per firmare

Intanto lascia il Milan Clinton Nsiala, difensore centrale della Primavera rossonera, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il francese, tra i protagonisti dell’ottimo cammino in Youth League della squadra di Ignazio Abate, si trasferisce in Scozia, nei Glasgow Rangers, che hanno anticipato tutte le concorrenti.

Milan che potrà disporre, dopo Juventus e Atalanta, della squadra Under 23 che parteciperà alla prossima Lega Pro dato il fallimento dell’Ancona, valorizzando così i talenti del proprio settore giovanile, a partire dal giovanissimo bomber Francesco Camarda, grande protagonista nella vittoria degli Europei under 17 con l’Italia.

La difesa del Milan è alla ricerca di rinforzi, possono partire Theo e Florenzi

Difesa del Milan che necessita di ritocchi, a prescindere dall’eventuale partenza di due terzini come Alessandro Florenzi e di Theo Hernandez sulle cui tracce si è mosso il Bayern Monaco. La retroguardia dei rossoneri è stata troppo facilmente perforata nel campionato concluso al secondo posto e ha bisogno di essere migliorata.

Da evitare l’emergenza avuta nel periodo invernale con l’infermeria piena e Pioli costretto a far esordire titolare in prima squadra il giovane della Primavera Simic dato che in difesa era a corto di giocatori.