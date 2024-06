Ho cambiato idea, ciao ciao Milan’: niente trattativa con i rossoneri | Monacada se lo è fatto sfuggire definitivamente

Addio improvviso per il calciatore, che ha deciso ormai di lasciare Milanello e cominciare a parlare del suo futuro con un nuovo club.

Sono giorni di grandi manovre in casa rossonera. Dopo una stagione vissuta in maniera piuttosto negativa, dove sono stati falliti i principali obiettivi, il club sette volte campione d’Europa ha già iniziato a lavorare per il futuro. Con la questione riguardante la panchina che vede Paulo Fonseca come uomo designato per sostituire Stefano Pioli, esonerato dopo aver dato tutto in quasi cinque anni di Milan, adesso i riflettori della società sono proiettati sul mercato.

La rosa del Diavolo andrà cambiata parecchio. Ci saranno diversi addii, e di conseguenza dovranno arrivare forze fresche in loro sostituzione. Per questa ragione dunque la dirigenza è al lavoro. Allo stesso modo però ci sarà un gran da fare sul tema delle permanenze. Infatti stanno cominciando a prendere forma diverse trattative per rinnovare i contratti di alcuni giocatori e di conseguenza farli restare in rossonero.

Una di queste però nelle ultime ore pare essere saltata in maniera definitiva. Secondo le ultime indiscrezione infatti Geoffrey Moncada si sarebbe fatto sfuggire il calciatore in questione, il quale ha cominciato a parlare con un’altra società per quanto riguarda il suo futuro. Nulla da fare dunque per il Milan, che deve rinunciare al suo apporto il prossimo anno.

Addio al Milan già deciso per lui

Il contratto di Simon Kjaer con il Milan è in scadenza alla fine del mese corrente, e da tempo il suo addio pareva cosa certa, anche se nelle ultime ore alcuni rumors avevano parlato di un clamoroso dietrofront delle due parti per continuare insieme un altro anno.

La realtà però è ben diversa. Il danese lascerà il Diavolo, e ha iniziato a ragionare per il suo futuro, dove, a quanto pare, potrebbe esserci ancora la Serie A. Un club in particolare infatti lo ha messo nel mirino e si appresta ad aprire i discorsi per portarlo in rosa.

Ecco dove potrebbe giocare Kjaer

Stando alle recenti voci di calciomercato, il difensore della Danimarca è finito nelle mire del neopromosso Venezia, a caccia di rinforzi di esperienza per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A.

Il giocatore dal canto suo non disdegnerebbe il fatto di restare in Italia ed essere uno dei leader del club lagunare che dovrà lottare per restare nel massimo campionato.