Ibra ci ripensa sul più bello e blocca tutto: ‘Ce lo riprendiamo’ | Fonseca lo vuole titolare per il prossimo anno

Al Milan ha deluso ma Ibrahimovic e Fonseca sono decisi a dare lui una seconda chance, sarà il vero rinforzo per l’attacco rossonero

Il Milan sta studiando le possibili mosse di mercato. Al momento calma che sarebbe solo apparente. Riflessioni tra i vertici dirigenziali sulla campagna acquisti di rafforzamento della squadra che ha chiuso al secondo posto in classifica il campionato di Serie A e che si appresta a intraprendere un nuovo ciclo con Fonseca in panchina.

Servono rinforzi in difesa, dopo le tante reti subite negli ultimi mesi, soprattutto se dovesse essere ceduto, come sembra, un terzino di classe come Theo Hernandez, vicino a firmare per il Bayern Monaco.

Ma le attenzioni sarebbero rivolte al ruolo di punta centrale. Dopo l’addio di Olivier Giroud, la maglia numero 9 è vacante e la dirigenza è alla ricerca di un bomber che possa garantire la doppia cifra.

Nella lista di Monchada, Furlani ed Ibrahimovic ci sono Sesko del Lipsia, Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda, profili giovani e che hanno fatto molto bene in Bundesliga e Ligue 1 ma non è da escludere un colpo di scena inaspettato.

Con l’Atalanta ha fatto benissimo, i bergamaschi vorrebbero confermarlo, la palla passa al Milan

Dopo una stagione negativa con la maglia del Milan Charles De Ketelaere, passato all’Atalanta in prestito la scorsa estate, ha ritrovato la gioia di giocare a calcio a Bergamo, sotto la sapiente guida di mister Gian Piero Gasperini che ha scommesso fortemente sul suo talento e ha vinto la sfida.

La seconda annata in Italia è stata chiusa con 14 gol e 11 assist, con la vittoria dell’Europa League, partendo titolare nella trionfale finale vinta dai lombardi contro il Bayer Leverkusen. Un giocatore ritrovato e assolutamente rivalutato e che, dunque, l’Atalanta vorrebbe riscattare.

Il riscatto di De Ketelaere si complica, il Milan punterà su di lui per il post Giroud?

Percassi vorrebbe però ritrattare l’accordo stipulato con il Milan per acquistare Charles a cifre inferiori rispetto ai 23 milioni di diritto di riscatto, con i rossoneri che non sembrano disposti a fare uno sconto visto il suo exploit.

​​​​​​​Per questo motivo non è da escludere che il giocatore possa tornare a vestire la maglia rossonera, con un nuovo allenatore e con una maturazione maggiore raggiunta e chissà che stavolta il suo apporto non possa essere decisamente migliore.