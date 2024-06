Milan, mani sul nuovo Kessie | Colpo a centrocampo da Scudetto: firma e visite prenotate in settimana

Il Milan sta per piazzare il primo colpo del suo mercato estivo, il centrocampo ha un nuovo giocatore che ricorda per caratteristiche fisiche e tecniche Kessie

In attesa dell’ufficialità di Fonseca come nuovo allenatore, il Milan guarda alla prossima stagione. Il secondo posto ottenuto in Serie A è una base importante per ripartire. La rosa è competitiva e il risultato ottenuto lo conferma, in un campionato che è tornato ad essere di livello data l’ottima figura delle italiane in campo internazionale che ha consentito a ben cinque squadre di partecipare alla prossima Champions League.

La piazza è tiepida di fronte alla sempre più concreta ipotesi di vedere il portoghese alla guida della squadra, dopo la rescissione consensuale del contratto di Stefano Pioli, artefice di un ciclo di cinque anni di tutto rispetto.

Il modulo dovrebbe essere lo stesso e questo aiuta la dirigenza a non rivoluzionare l’organico, cercando dei profili che possano fare un ulteriore salto di qualità a un Milan che vuole colmare il gap con i cugini dell’Inter.

Per questo motivo gli innesti non saranno molti e decisamente mirati. Furlani non vuole sbagliare, non se lo può permettere. Scommesse sì ma con le dovute sicurezze di rendimento: questa è la prerogativa.

Dalla Ligue 1 arriva il forte centrocampista, chi è il primo rinforzo del Milan di Fonseca

Il primo acquisto potrebbe essere Fofana, centrocampista che non ha rinnovato il contratto che lo lega al Monaco. Il giocatore può arrivare per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Le caratteristiche tecniche e fisiche ricordano un incursore che ha fatto benissimo con la maglia rossonera e che i tifosi rimpiangono a distanza di alcuni anni, come Frank Kessie e la speranza dell’ambiente è che possa ripetere le sue gesta.

Il Milan alla ricerca di un nuovo numero 9, la lista è ridotta a due nomi

Gli sforzi economici del Milan saranno però concentrati per individuare un degno sostituto di Olivier Giroud per il ruolo di punta centrale. Il bomber francese lascia un vuoto che non sarà facile da colmare.

Restano due i nomi papabili per prendere il posto del transalpino, due giocatori che si sono fatti notare rispettivamente in Ligue 1 e in Bundesliga, aiutando le proprie squadre a suon di reti a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Si tratta di Jonathan David e di Serhou Guirassy, con il primo favorito visto che è già stato allenato da Fonseca che ne conosce i movimenti e le doti.