Ciao ciao Milan, arriva la chiamata di Kompany: ‘Si è accordato con il Bayern Monaco’ | Contratto da cinque anni

Il Milan è costretto a rinunciare a un giocatore di alto livello, firma per il Bayern Monaco, proverà a imporsi con i baveresi

Il principale merito di Stefano Pioli è stato quello di credere nella valorizzazione dei giovani, scelta maturata in coesione con i vertici dirigenziali di un Milan che ha scommesso su talenti scovati in giro per l’Europa che si sono mostrati, nella maggior parte dei casi, meritevoli di trovare spazio e diventare con il tempo titolari nello scacchiere tattico del mister emiliano.

Questa filosofia sarà perseguita anche da chi subentrerà all’allenatore italiano, cercando di proseguire la crescita costante del club, desideroso di colmare il gap con l’Inter e di tornare a fare punti anche nel derby.

Per farlo la dirigenza rossonera valuterà i profili più interessanti su cui investire nella campagna acquisti di quest’estate, con delle prerogative e dei ritocchi necessari per potersela giocare su tutti i fronti.

E se il numero 9 sarà il primo ruolo da ricoprire con un bomber che possa garantire la doppia cifra e un buon feeling con i compagni di reparto, sono altre le zone del campo che saranno soggette a interventi sul mercato.

Il giovane talento sceglie la Bundesliga, il Milan lo aveva messo nel mirino per quest’estate

Intanto sfuma un obiettivo. Nei mesi scorsi era stato accostato alle due squadre milanesi ma Assan Ouedraogo è a un passo dal firmare per il Bayern Monaco che ha annunciato come nuova guida tecnica Kompany, ex difensore del Manchester City.

Per il centrocampista pronto un contratto di ben cinque anni che testimonia la convinzione dei bavaresi di puntare sul talento della Nazionale tedesca, battendo quindi la concorrenza dei rossoneri.

La situazione del centrocampo del Milan che riparte da alcune certezze

Mediana del Milan che dispone di interpreti di qualità come Bennacer, recuperato dopo essere stato a lungo in infermeria, a Loftus-Cheek, reduce dalla migliore stagione della sua carriera e a completo agio nel ruolo di mezz’ala, capace anche di incunearsi nell’area di rigore avversaria.

Ouedraogo avrebbe rappresentato un profilo simile a Frank Kessie, rimpianto rossonero per la sua duttilità e il talento di unire aggressività a pericolosità offensiva. Prima di pensare però a chi acquistare in quel reparto sarà fondamentale capire il modulo utilizzato da chi si siederà sulla panchina del Milan per la prossima stagione, con Fonseca che sembra ad oggi il favorito.