Te ne vai con Pioli’ | Prima plusvalenza per Ibra: armedietto svuotato in settimana

Cessione utile per la campagna acquisti quella che sta architettando Zlatan Ibrahimovic, il Milan avrà 20 milioni in più per il mercato estivo

Con la rescissione consensuale del contratto di Stefano Pioli si chiude un ciclo per il Milan. Il tecnico emiliano è stato protagonista di un quinquennio denso di soddisfazioni in cui i rossoneri sono tornati ai vertici in Italia e in Europa, vincendo uno Scudetto e raggiungendo una semifinale di Champions League che mancava dal 2007.

La conclusione del rapporto che è arrivato con il meritato congedo da parte dello Stadio San Siro al termine della gara disputata contro il fanalino di coda Salernitana anche se il trattamento riservato nei confronti dell’allenatore non è stato dei migliori.

Si è parlato di un cambio di panchina con largo anticipo, quando la squadra era ancora in corsa in Europa League e il bilancio è stato troppo negativo rispetto ai risultati ottenuti con un secondo posto in classifica che era un piazzamento per niente scontato, soprattutto dato che nella passata sessione estiva erano stati ben dieci i nuovi arrivi.

Si ripartirà, probabilmente, da Fonseca, un profilo che non suscita l’entusiasmo della piazza ma che ha un modo di giocare similare a Pioli, proponendo un calcio offensivo e prontato alla valorizzazione dei giovani.

Tante le cessioni previste per il Milan, poi si passerà a rinforzare la rosa

Ma prima di pensare alla campagna acquisti vanno sottolineate possibili e diverse partenze. Tra queste anche quella di Adli, centrocampista che ha trovato maggiore spazio in questa stagione e che è stato spesso protagonista di buone prestazioni, motivo per cui i rossoneri potrebbero incassare fino a 20 milioni per la sua cessione.

Tanti cambi previsti anche in difesa, con Kjaer che ha già annunciato il suo addio. Lo seguiranno uno tra Theo Hernandez e Tomori, il giovane Simic e Alessandro Florenzi.

Il Milan cerca un nuovo numero 9, due i candidati a prendere il posto di Giroud

In attacco va riempita la casella del numero 9, lasciata vuota dopo la partenza di Olivier Giroud che ha salutato i suoi tifosi segnando anche nell’ultimo turno di campionato e che è stato un fondamentale uomo d’area di rigore.

Per sostituire il bomber francese la dirigenza rossonera sta pensando ad alcuni giovani attaccanti, con un testa a testa tra Guirassy dello Stoccarda e Jonathan David del Lille, con quest’ultimo al momento favorito.