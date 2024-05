Budget esagerato per Ibrahimovic: era dai tempi di Berlusconi | 200 milioni per il dominio della Serie A

Ora il Milan può fare sul serio. Ibrahimovic conta su un budget esagerato. Pronti 200 milioni per poter finalmente dominare la Serie A.

Archiviata anche questa stagione – considerata deludente dalla maggior parte dei tifosi – il Milan è alla ricerca di una nuova identità per poter finalmente diventare un player vincente del campionato italiano.

Dopo una stagione senza aver vinto alcun trofeo, la dirigenza rossonera sembra essere intenzionata a cambiare tutto. Un mercato estivo, quello dello scorso agosto, che faceva sognare il raggiungimento di traguardi invidiabili, è stato ripagato da risultati deludenti sul campo.

Ecco perché ora la rivoluzione in casa Milan potrebbe essere una realtà tangibile da subito. Il nuovo allenatore – con il supporto di Ibrahimovic – potrebbe avere presto a disposizione 200 milioni per un mercato da re. Ecco che cosa sappiamo.

Soldi dall’Arabia per il nuovo mercato

È notizia di qualche ora fa l’interessamento dell’Al Hilal per Rafa Leao. La stella del Milan sembra infatti essere finita nel mirino della squadra in cui militano Neymar, Mitrovic, Savic e Koulibaly. Secondo quanto riferito da O Jogo, gli sceicchi sarebbero disposti addirittura a pagare una cifra molto vicina alla clausola di 175 milioni di euro.

Cifre folli che potrebbe assolutamente ingolosire la dirigenza rossonera. Leao è sicuramente il giocatore di più grande talento, ma viene comunque da una stagione deludente. La dirigenza del Milan potrebbe essere ingolosita nel cedere il suo miglior uomo per fare un mercato incredibile.

Anche Bennacer in Saudi League?

Ma non solo Leao. Le sirene dall’Arabia Saudita potrebbero attirare anche Bennacer. Sono numerosi i club interessati all’algerino e lo stesso calciatore sarebbe molto interessato a trasferirsi in Arabia. Anche in questo caso l’offerta potrebbe essere molto interessante, forse intorno ai 25 milioni di euro.

Grazie alle uscite di primo livello (c’è chi parla anche di un addio di Theo Hernandez) il Milan potrebbe contare su un budget vicino ai 200 milioni di euro. Cifre che avvicinerebbero il sogno Zirkzee, calciatore olandese rivelazione del campionato italiano. Ma un rinforzo eccellente potrebbe arrivare anche dal Genoa, con l’acquisto del suo top player Gudmundsson.

Insomma, la stagione non è ancora finita, ma il Milan è ben consapevole di dover progettare fin da subito la nuova stagione per tornare tra le grandi d’Europa. Per farlo però servono i soldi: ed ecco che l’addio di Leao e Bennacer non sembra per nulla impossibile.