Ibrahimovic fa piazza pulita, a casa tutti gli uomini di Pioli | La lista degli addii fa male ai tifosi ma porta a casa 60 milioni

Con l’addio di Pioli diverse cessioni in vista, i tifosi non sono d’accordo ma nelle casse del club sono previsti 60 milioni

Annunciato in modo definito l’addio di Stefano Pioli, per il Milan si apre una nuova era. Adesso il nodo da sciogliere riguarda l’allenatore che avrà il compito di colmare il gap con l’Inter la prossima stagione, cercando di tornare a vincere lo Scudetto e a migliorare il rendimento europeo che ha visto i rossoneri uscire in Champions già nel girone eliminatorio.

Il profilo che la dirigenza del Diavolo sta valutando porta a piste straniere, con Fonseca e Roberto De Zerbi che sono in questo momento i principali indiziati a sedersi sulla panchina del club.

Si passerà poi a individuare sul mercato i giocatori più funzionali al gioco del nuovo tecnico, con alcuni addii che sono già stati comunicati come quelli di Simon Kjaer in difesa e di Olivier Giroud in attacco.

La partenza del bomber francese, che ha rotto la maledizione della maglia numero 9 che durava da oltre un decennio, si farà sentire e servirà un centravanti in grado di garantire la doppia cifra e di duettare con i compagni di reparto.

Guirassy resta l’obiettivo numero uno per sostituire Giroud

Per questo ruolo Moncada, Furlani ed Ibrahimovic pensano a Serhou Guirassy, con un incontro già avvenuto con i dirigenti dello Stoccarda, pronto a lasciar partire la propria punta di fronte a una clausola rescissoria di 17 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata dato il contributo che ha dato in questa Bundesliga.

28 reti per il guineano che sono state importanti per assicurare il secondo posto al club tedesco, davanti addirittura al Bayern Monaco. Per poter finanziare il mercato in entrata sono necessarie però delle cessioni e i sacrificati dovrebbero essere Thiaw, Kalulu e Simic.

Cessioni in vista in casa Milan, possibile gruzzoletto grazie alla partenza dei centrali

Il valore di mercato di Thiaw e di Kalulu è di circa 30 milioni a testa, una cifra importante da investire poi per rinforzare altre zone del campo. Difesa del Milan che è stata a lungo in emergenza negli ultimi mesi e che ha subito troppe reti, fattore che ha impedito alla squadra di competere per lo Scudetto.

Serviranno quindi nuovi innesti anche nel reparto arretrato per tutelare Mike Maignan e permettere alla trequarti di potersi esprimere al meglio.