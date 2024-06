Decisione ufficiale: ‘Mi prendo anche Zirzkee’: foto con la nuova maglia e Milan impantanato | Ibrahimovic a lavoro per un sostituto

Brutte notizie in casa rossonera, visto che il bomber del Bologna ha detto sì alla corte del tecnico, facendo saltare il suo arrivo a Milano.

Il Milan è alla ricerca di un centravanti. Olivier Giroud ormai se n’è andato, e dopo la scadenza del contratto si è trasferito in Mls. In rosa sono presenti Okafor e Jovic, che è molto vicino al rinnovo, ma entrambi non possono essere i titolari nel reparto offensivo rossonero. Servirebbe dunque un profilo di spessore, magari anche un giovane in rampa di lancio che abbia dimostrato di saperci fare. Ed è per questa ragione dunque che la società milanese ha deciso di puntare tutto su Joshua Zirkzee.

Il giovane attaccante del Bologna è stato tra i migliori calciatori del campionato che si è concluso nelle scorse settimane, trascinando i suoi compagni ad una clamorosa qualificazione in Champions League. Diventato tra i top player della Serie A, l’ex Bayern Monaco è finito subito nel mirino delle big, tra cui anche come detto il Diavolo, che nelle ultime ore sembrava giunto ad un passo dalla chiusura del suo acquisto.

Purtroppo per il club milanese però qualcosa è andato storto proprio quando la trattativa sembrava essere arrivata ai dettagli. Il giocatore infatti ha fatto dietrofront decidendo di vestire la nuova maglia, grazie alla spinta del tecnico, decisivo per il suo arrivo. In questo modo dunque il Milan è rimasto a bocca asciutta, e Zlatan Ibrahimovic ha già iniziato a lavorare su altri profili.

Futuro chiaro per Zirkzee

Dopo gli ultimi infortuni patiti da alcuni suoi calciatori, su tutti Brobbey, che ricopre lo stesso ruolo del calciatore del Bologna, il ct dell’Olanda Ronald Koeaman ha deciso di convocare in extremis Zirkzee per i prossimi Europei.

Una situazione che non fa piacere al Milan, il quale adesso per chiudere la trattativa, che sembrava ormai cosa fatta, rischia di dover aspettare la fine della competizione continentale.

Il Milan non vuole aspettare?

Il club rossonero ha fretta di prendere un nuovo attaccante per non far prolungare troppo le cose ed evitare di rimanere senza centravanti titolare a mercato inoltrato.

Per questa ragione dunque non è da escludere che il Diavolo decida di non aspettare Zirkzee, lanciandosi a capofitto su un altro profilo. Ibra è già al lavoro su questo, e a breve potrebbe portare dei nuovi profili da valutare per l’attacco milanista.