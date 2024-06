Milan accordo trovato, si chiude oggi: il giocatore è atteso in sede per la firma | Trattativa chiusa a queste cifre

L’accordo è stato trovato dopo una lunga trattativa, il giocatore è pronto per firmare nelle prossime ore, ecco la novità in casa Milan

Il Milan ha ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo allenatore. A farlo è stato Zlatan Ibrahimovic in occasione di un incontro con la stampa in cui ha parlato anche del suo nuovo ruolo all’interno della dirigenza rossonera che ha ambizioni importanti e che ha scelto il portoghese per fornire ai tifosi un calcio prontato all’attacco.

L’ex bomber svedese ha inoltre promesso che Maignan, Rafa Leao e Theo Hernandez resteranno al Milan anche la prossima stagione e che costituiranno il fulcro da cui ripartirà la rosa attuale.

Un organico che sarà rinforzato a partire da una punta di alto livello, con Zirkzee al momento il favorito a sostituire Giroud. Spazio anche all’Under 23 come fucina per valorizzare l’interessante settore giovanile del club che ha fatto molto bene anche in campo europeo.

Le disponibilità finanziarie non mancano e sono maggiori rispetto ai rivali per lo Scudetto ma nelle prossime ore un ulteriore gruzzoletto dovrebbe finire nelle casse della società rossonera.

Il riscatto di De Ketelaere è ora realtà, festeggiano i tifosi dell’Atalanta e Gasperini

Questo perché l’Atalanta ha trovato l’accordo con il Milan per il riscatto di Charles De Ketelaere. Manca solo l’ufficializzazione della permanenza di CDK in nerazzurro, fortemente voluto da mister Gian Piero Gasperini che ha rivitalizzato il belga.

Le cifre sono più o meno quelle già note, anche se c’è un minimo di livellamento verso il basso. Trattativa quindi conclusa per 22 milioni più 2 di bonus, con un leggero sconto rispetto ai patti iniziali stipulati tra i due club nel mercato della scorsa estate.

Un accordo voluto da tutti, il Milan si toglie un peso e ha 20 milioni in più da investire

D’altro canto la volontà delle parti era quella di continuare insieme, anche vedendo quanto dichiarato dall’amministratore delegato bergamasco, Luca Percassi. Resta anche il 10% sulla futura rivendita che avrà a disposizione il Milan che non se l’è sentita di dare una seconda chance a quello che a San Siro era stato un notevole flop.

In questo modo l’Atalanta partirà con la conferma del belga a fianco di Gianluca Scamacca che guiderà l’attacco della Nazionale italiana negli Europei tedeschi grazie all’ottimo girone di ritorno disputato e culminato con il trionfo in Europa League da titolare.