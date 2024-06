Milan, se ne vanno tutti: ‘Me ne torno in Premier League’: Fonseca perde un’altra colonna

Il Milan si prepara a perdere un pezzo pregiato della sua rosa, Fonseca saluta il giocatore che tornerà in Premier League

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato pochi giorni fa in un incontro con la stampa Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, spiegando anche il suo nuovo ruolo all’interno della dirigenza rossonera, una funzione da collante tra i vertici societari e la squadra, in piena sintonia con Gerry Cardinale che lo ha fortemente voluto dato il carisma dimostrato da giocatore all’interno dello spogliatoio.

L’ex bomber svedese ha dichiarato che la scelta della guida tecnica è ricaduta sul portoghese in quanto il profilo ritenuto ideale per proporre un calcio offensivo e che possa valorizzare i giovani a sua disposizione.

Ma non solo, Ibra ha anche promesso ai tifosi la permanenza di tre giocatori ritenuti il perno dell’attuale organico del club lombardo come Theo Hernandez, Maignan e Rafa Leao.

Il terzino francese è intervenuto prima della gara di debutto della sua Nazionale agli Europei affermando che affronterà il tema del suo futuro dopo la competizione e che non è certo di restare in rossonero.

Cessione in vista per il Milan, Tomori può tornare in Premier, il Newcastle pronto all’offerta

Milan che potrebbe perdere anche Fikayo Tomori, nel mirino del Newcastle che aveva ingaggiato la scorsa estate l’azzurro Sandro Tonali, con una plusvalenza importante, poi squalificato per calcio scommesse.

Il centrale inglese ha un contratto con i rossoneri che scade nel 2027 e per lui sarebbe un ritorno in Premier League dato che il Milan lo aveva acquisto nel 2021 dal Chelsea per circa 30 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative tanto che non è ritenuto incedibile.

Il Milan deve migliorare in difesa, il mercato dovrà dare nuova linfa al reparto

Difesa del Milan che necessiterà di diversi ritocchi, a prescindere da queste due potenziali cessioni, per aumentare la solidità di un reparto che ha subito troppe reti e che è stato sottoposto a una vera e propria emergenza infortuni nel periodo invernale.

Manca un centrale che possa essere un leader, che dia garanzie davanti a Mike Maignan. I tifosi si aspettano una campagna acquisti di spessore per colmare il gap con l’Inter e lottare con più forza per lo Scudetto in una Serie A che si prospetta avvincente ai nastri di partenza.