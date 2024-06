Marotta chiude il mercato: ‘Con questi due colpi ho finito’ | Cifre della doppia operazione sul tavolo

Si avvicina la chiusura per due rinforzi, poi Marotta chiuderà il mercato. Ecco chi sono gli obiettivi dell’Inter.

Nonostante non si sia ancora aperta la finestra per i trasferimenti, il mercato dell’Inter sembra essere entrato già nel vivo. Si tratta di una peculiarità che ha contraddistinto da sempre Giuseppe Marotta, Ds e ora presidente dell’Inter. Muoversi in anticipo, infatti potrebbe permette di concludere affari interessanti abbattendo la concorrenza.

Lo sanno bene i dirigenti nerazzurri che sembrano essersi mossi prima di tutti per arrivare ad alcuni rinforzi fondamentali per mister Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, alcune trattative sembrano essere in dirittura d’arrivo.

Marotta sarebbe infatti vicino a concludere due colpi di mercato impressionanti per la prossima stagione. Ecco quali sono i rinforzi che il neo presidente dell’Inter potrebbe portare già da subito ai tifosi nerazzurri. Uno di loro è stato tra i protagonisti della scorsa stagione.

Due rinforzi per l’Inter

In questo momento l’Inter sembra avere una priorità assoluta per il nuovo calciomercato: il portiere. Sommer è sicuramente una certezza, ma a Milano vogliono iniziare a costruire il futuro che verrà dopo il portiere svizzero e avrebbero già pronto il colpo in canna.

Il primo nome sul taccuino del ds Ausilio è quello di Christos Mandas, portiere greco 22enne della Lazio che ha ben figurato durante lo scorso campionato. Il giovane è riuscito a conquistare i pali dei biancocelesti, facendo una buona seconda parte di stagione. Secondo la Gazzetta Lotito avrebbe difficoltà nel rinnovo del suo contratto e questo avrebbe ingolosito l’Inter. Un secondo nome – sempre per i pali – potrebbe invece essere quello di Josep Denzel Martinez, portiere del Genoa. Il suo contratto è in scadenza nel 2025.

Arriva un attaccante

Dopo aver risolto la questione portieri, Marotta vorrebbe pensare al reparto che più di tutti ha bisogno di aria fresca: l’attacco. Le partenze di Correa, Sanchez ed Arnautovic lasceranno più di un posto vuoto e questo potrebbe essere colmato da una vera rivelazione dello scorso campionato: Gudmundsson.

L’attaccante islandese può di certo essere soddisfatto della sua ultima stagione con il Genoa, da incorniciare. Il presidente Alberto Zangrillo ha fatto intendere che andrà via: “Gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno”. L’Inter ci starebbe pensando seriamente e potrebbe offrire nei prossimi giorni i 30 milioni di euro richiesti dal Genoa. Non si tratta di una strada semplice, ma nulla è impossibile.